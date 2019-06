Trump teki etikettivirheen kuningattaren juhlaillallisella – tiistaina May ja Trump tapaavat mielenosoittajien ympäröimänä

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin Britannian-vierailun toisena päivänä on luvassa suurmielenosoituksia ympäri Britanniaa. Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn on ilmoittautunut liittyvänsä mielenosoittajien joukkoon Lontoossa.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin valtiovierailu Britanniaan alkoi maanantaina värikkäästi ja kohun saattelemana. Vain hetki ennen Trumpin Air Force One -koneen laskeutumista presidentti sanaili Twitterissä Lontoon pormestaria Sadiq Khania vastaan. Hän nimitti tviitissään Khania “jääkylmäksi häviäjäksi”.

Päivä kuitenkin päättyi toisenlaisissa merkeissä, kun Trump ja Englannin kuningatar Elisabeth nostivat maanantai-iltana Buckinghamin palatsin juhlaillallisella maljan maidensa välisen ikuisen ystävyyden merkiksi.

Illallisen aikana Trump herätti huomiota tekemällä etikettivirheen. Kuningatar Elisabethin noustessa pitämään puhetta Trump kosketti kuningatarta kevyesti selkään. Etiketin mukaan kuningattareen koskeminen on kiellettyä, ellei tämä itse ojenna kättään ensiksi.

Kahdenkeskistä tapaamista Mayn kanssa ei ole luvassa

Valtiovierailun toisena päivänä eli tiistaina Trump tapaa pian eroavan pääministerin Theresa Mayn pääministerin virka-asunnolla Downing Streetillä Lontoossa. Sitä ennen on vuorossa liikeaamiainen, jossa May ja Trump tapaavat amerikkalaisia ja britannialaisia yritysjohtajia St Jamesin palatsissa.

Liiketapaamisen tarkoituksena on korostaa brexitin jälkeisen kahdenvälisen kauppasopimuksen tarjoamia etuja. Valkoinen talo tiedotti maanantaina, että Trump haluaa vahvistaa taloudellisia suhteita Britanniaan kunnianhimoisen uuden kauppasopimuksen avulla.

Liiketapaamisen jälkeen Trump ja May siirtyvät pääministerin virka-asunnolle. Kahdenkeskistä tapaamista ei ole luvassa, sillä neuvonpitoon osallistuu myös ministerejä ja muita virkamiehiä. Tapaaminen on Mayn viimeisiä tehtäviä konservatiivipuolueen puheenjohtajana.

Tiistaisessa tapaamisessa keskustelunaiheiksi oletetaan nousevan ainakin ilmastonmuutoksen ja brexitin jälkeisen kauppasopimuksen. Trumpin arvellaan myös yrittävän painostaa Mayta jättäytymään yhteistyöstä kiinalaisen telealan jättiläisen Huawein kanssa.

Brittimediat spekuloivat, että kahdenkeskisen tapaamisen puuttuminen viittaa siihen, että Trump pitää Mayta heikkona johtajana, jonka hän tietää pian luopuvan tehtävästään. On mahdollista, että kun kahdenvälistä neuvottelua Mayn kanssa ei ole luvassa, Trump löytää aikaa tapaamiselle Boris Johnsonin kanssa. Trump on avoimesti tukenut Johnsonia Mayn seuraajaksi.

Trump ei ole vahvistanut, muttei myöskään kiistänyt mahdollista tapaamista Johnsonin kanssa.

Mayn ja Trumpin välinen suhde on herättänyt keskustelua. Trump on sättinyt Mayn brexit-neuvotteluja useaan otteeseen. Ennen vierailuaan Britanniaan hän osoitti tukeaan brexit-kannattajana tunnetulle Boris Johnsonille.

Puuttuminen toisen maan sisäpolitiikkaan on poikkeuksellista. Siitä huolimatta May on kutsunut maiden suhteita mahtaviksi ja sanonut, että Trumpin vierailu mahdollistaa entistä läheisemmän suhteen luomisen. Maanantaina myös Trump tviittasi, että suhde Iso-Britanniaan on hyvin vahva.

tiistaina tuhansien mielenosoittajien odotetaan saapuvan Trafalgar Square -aukiolle Lontoon keskustaan osoittamaan mieltään Trumpin vierailua vastaan. Brittilehti The Guardianin mukaan tiistaiaamuna Lontoossa oli käynnissä valtava poliisi- ja turvallisuusoperaatio, jossa mielenosittajilta pyrittiin sulkemaan pääsy Downing Streetille.