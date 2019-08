Trump tviittasi Xille: Henkilökohtainen tapaaminen? – Hongkong valmistautuu uusiin mielenosoituksiin, lentoliikenne palautuu

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kehuu Kiinan johtajaa hyväksi mieheksi kovalla alalla. Vetoomuksia konfliktin ratkaisemiseksi on tullut myös Ranskasta ja Kanadasta.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ehdottaa Kiinan presidentille Xi Jinpingille suoraa tapaamista Hongkongin tilanteen vuoksi.

Trumpin mukaan Xi pystyy halutessaan ratkaisemaan entisestään kärjistyneen tilanteen itsehallintoalueella.

– En epäile yhtään, että jos presidentti Xi (Jinping) haluaa ratkaista Hongkongin ongelman nopeasti ja inhimillisesti, hän voi tehdä sen. Henkilökohtainen tapaaminen? Trump tviittasi.

Trumpin mukaan Xi on “mahtava johtaja” ja “hyvä mies kovalla alalla”.

Aiemmin Trump antoi ymmärtää, että ratkaisu Hongkongissa on edellytys myös Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasopimuksen syntymiselle.

Vetoomuksia myös Ranskasta ja Kanadasta

Keskiviikkona yhdysvaltalaisviranomaiset ilmaisivat huolensa havainnoista, joiden mukaan Kiina on kerännyt poliisi- ja sotilasvoimia Hongkongin rajalle. Maa kutsuu demokratiamielenosoituksia terrorismin kaltaiseksi toiminnaksi.

Myös muiden maiden johdosta on tullut lisää vetoomuksia konfliktin rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi. Muun muassa Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian kehotti Hongkongin viranomaisia aloittamaan uudelleen keskustelut mielenosoittajien kanssa. Kanadan pääministeri Justin Trudeau vetosi Kiinaan, jotta se hoitaisi tilanteen “tahdikkaasti”.

Heikentääkö väkivalta kannatusta?

Hongkongin lentokenttäviranomaiset kertoivat torstaina, että lentoliikenne palautuu, mutta tehostetut turvatoimet pysyvät voimassa.

Rauhanomaisena alkanut istumalakko yltyi aikaisemmin viikolla väkivaltaiseksi Hongkongin kansainvälisellä lentokentällä, joka on matkustajamäärältään maailman kahdeksanneksi vilkkain. Viikon aikana noin tuhat lentoa on peruttu levottomuuksien takia.

Kaoottinen tunnelma jatkui lentokentällä vielä kaksi päivää sitten, jolloin mielenosoittajat kävivät kahden miehen kimppuun, joita he epäilivät hallituksen kannattajiksi.

Mielenosoittajat ovat esittäneet pahoitteluja tilanteen muuttumisesta lentoasemalla ajoittain väkivaltaiseksi. Joidenkin arvioiden mukaan väkivaltaisuus olisi heikentänyt myös mielenilmausten kannatusta.

Sunnuntaina saattaa odottaa suurmielenosoitus

Useita mielenosoituksia on suunniteltu eri puolille Hongkongia jälleen torstaista alkaen. Mielenosoittajien on odotettu kokoontuvan hallintorakennuksen ulkopuolelle myöhemmin torstaina.

Mielenosoittajat vaativat viranomaisia kuuntelemaan heidän esittämiään viittä vaatimusta, joihin lukeutuu muun muassa keskeytetyn luovutuslakialoitteen totaalinen kumoaminen. Lisäksi he vaativat, ettei mielenosoituksia enää kuvailla “mellakoinniksi”, ja että pidätettyjä mielenosoittajia vastaan nostetut syytteet kumotaan.

Suunnitteilla on myös opettajien lakko sekä lemmikkien omistajien suunnittelema kokoontuminen protestina sille, että heidän lemmikkinsä joutuivat kyynelkaasun kohteiksi. Myös The Civil Human Rights Front -järjestö on suunnitellut mielenosoituksen sunnuntaille. Järjestön vastuulla olivat miljoonia ihmisiä kaduille keränneet mielenosoitukset kesäkuussa.

Juttua päivitetty 15.8.2019.