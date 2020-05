Trump uskoo, että rokote koronavirukseen saadaan jo tämän vuoden puolella – Aikataulu on asiantuntijoiden arvioita optimistisempi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo uskovansa, että koronavirukseen saadaan kehitettyä rokote vuoden loppuun mennessä.

Trump kertoi näkemyksestään Fox Newsin televisioimassa vaalikampanjansa avaustilaisuudessa Washingtonissa presidentti Abraham Lincolnin muistomerkillä.

– Olemme hyvin luottavaisia, että meillä on rokote vuoden lopussa, vuoden loppuun mennessä, Trump sanoi.

Presidentin mukaan häntä ei haittaisi, jos jonkin muun maan tutkijat kehittäisivät rokotteen ennen Yhdysvaltoja.

– Jos joku muu maa tekee sen, nostan hattuani. Sillä ei ole väliä, haluan vain saada toimivan rokotteen.

Trumpin arvio rokotteen aikataulusta on optimistinen, sillä useimpien asiantuntijoiden mukaan rokotteeseen menee parhaimmillaankin 12–18 kuukautta. Ei myöskään ole mitään takeita siitä, että toimivaa rokotetta ylipäätään saadaan kehitettyä.

Trump vaikutti myöntävän, että hänen oma aikataulunsa on tiiviimpi.

– Asiantuntijat sanoisivat että ’sinun ei pitäisi sanoa noin’. Mutta minä sanon mitä ajattelen.

Presidentti kertoi myös haluavansa, että Yhdysvaltojen koulut ja yliopistot avautuvat syyskuussa.

Yli 1 400 menetti henkensä vuorokaudessa

Yhdysvalloissa vahvistettiin vuorokauden aikana 1 450 koronaviruskuolemaa Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan. Kuolemia on seurattu lauantai-illasta sunnuntai-iltaan paikallista aikaa.

Yliopiston mukaan Yhdysvalloissa on nyt vahvistettu yli 67 600 koronaviruskuolemaa. Tilastosivusto Worldometerin mukaan niitä on noin tuhat enemmän. Eroon vaikuttavat erilaiset tavat tilastoida kuolemia.

Miljoonaa asukasta kohden maassa on todettu päälle 200 kuolemaa. Vastaava luku Suomessa on hieman yli 40.

Tartuntoja Yhdysvalloissa on todettu yli 1,1 miljoonaa. Maan pahimmalla korona-alueella New Yorkissa tartuntojen ja kuolemien määrä on ollut selvässä laskussa, mutta monissa osavaltioissa tilanne ei vielä ole kääntynyt parempaan päin.

Trump nälvi Bushia

Yhdysvalloissa nähtiin sunnuntaina myös kahden republikaanipresidentin välistä nälvimistä, kun Trump kritisoi ex-presidentti George W. Bushia.

Bush julkaisi lauantaina videon, jossa hän kehotti yhdysvaltalaisia solidaarisuuteen ja myötätuntoon koronaviruspandemian keskellä. Bush, joka oli presidenttinä syyskuun 2001 terrori-iskujen aikaan, rinnasti kriisitilanteet toisiinsa.

Bushin mukaan yhdysvaltalaiset osoittivat syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen yhtenäisyyttä ja uhrautuvaisuuden henkeä. Hänen mielestään se henki ei ole kadonnut mihinkään.

– Muistakaamme, kuinka pieniä eromme ovat yhteisen uhan edessä. Loppupeleissä emme ole puolueuskollisia taistelijoita, me olemme ihmisiä, Bush sanoi.

– Meidän pitäisi muistaa, että empatia ja ystävälliset teot ovat voimakkaita ja keskeisiä työkaluja kansamme toipumiseen.

Trumpia on kritisoitu koronakriisin aikana empatian puutteesta, ja hän on saattanut ärsyyntyä ex-presidentin sanoista. Sunnuntaina Trump viittasi tviitissään Fox and Friends ohjelmaan, jonka ankkuri hämmästeli missä presidentti Bush oli Trumpin virkarikosoikeudenkäynnin aikana.

– Häntä ei näkynyt missään puhumassa Amerikan historian suurinta huijausta vastaan! Trump jyrisi.

Bush on pitäytynyt presidenttikautensa jälkeen sivussa päivänpolitiikasta, ja hän on perinteisenä konservatiivina hyvin erilainen republikaani kuin Trump.