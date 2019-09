Trump: Yhdysvallat valmis vastaamaan Saudi-Arabiaa vastaan tehtyihin iskuihin – Tämä öljyhyökkäyksistä tiedetään

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kirjoittaa Twitterissä, että maa on valmis vastaamaan Saudi-Arabiaa vastaan tehtyihin öljy-hyökkäyksiin.

– Saudi-Arabian öljyntuotantoa vastaan hyökättiin. On syytä uskoa, että tiedämme syyllisen. Olemme valmiita vastaamaan riippuen tarkistuksesta, mutta odotamme kunnes kuulemme kuningaskunnalta (Saudi-Arabia), kenen he uskovat aiheuttaneen tämän hyökkäyksen, ja millä ehdoilla tulemme jatkamaan, Trump sanoo.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href=”https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1173368423381962752?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 15, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Lauantaina kahta Saudi-Arabian öljyntuotantolaitosta vastaan hyökättiin lennokeilla. Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on syyttänyt öljyhyökkäyksistä Irania, mutta maa on kiistänyt syytökset.

Iskuista ovat ottaneet vastuun Jemenin huthi-kapinalliset, mutta moni taho on epäillyt väitettä.

Washington Postin mukaan Yhdysvaltain hallinnon teoria on nyt se, että iskut eivät tulleet Jemenistä, eli huthit eivät olleet osallisia tai eivät toteuttaneet lennokki-iskuja yksin.

Öljyn hinta noussut voimakkaasti

Uutistoimisto Reuters kertoo, että öljyn hinta on noussut yli 15 prosenttia. Taso on korkein lähes neljään kuukauteen.

Markkinoiden avautuessa Brentin tynnyrihinta nousi korkeimmillaan yli 72 prosenttia, eli melkein 72 dollariin tynnyriltä.

Trump on kertonut, että hän antaa luvan laskea öljyä markkinoille Yhdysvaltain strategisista varmuusvarastoista. Tämä on hieman tasoittanut öljyn hinnan nousua.

Saudi-Arabia on maailman suurin öljynviejämaa. Reutersin mukaan hyökkäykset valtion omistaman Saudi Aramcon tuotantolaitoksiin Abqaiqissa ja Khuraisissa ovat vähentäneet tuotantoa 5,7 miljoonalla tynnyrillä päivässä. Yhtiötä lähellä oleva taho on kertonut Reutersille, että täyteen öljykapasiteettiin palaaminen kestää ennemmin viikkoja kuin päiviä.

Tällä hetkellä Yhdysvalloissa tutkitaan lauantain iskuja ja mietitään mahdollisia vastatoimia. Iranin ja Yhdysvaltojen välit ovat tulehtuneet entisestään, kun kesäkuussa Iran pudotti yhdysvaltalaisen lennokin.