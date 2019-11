Trumpia tukeva moottoripyöräklubi uhkaa tarttua aseisiin, jos presidentti pannaan viralta

"Toiseen sisällissotaan" liittyvä retoriikka on nousussa maassa, joka on yhä pahemmin jakautunut kahtia.

Tykinsavu nousee taistelukentältä kun siniharmaisiin pukeutuneet sotilaat näyttelevät uudestaan 155 vuotta sitten käydyn Yhdysvaltain sisällissodan taistelun. Larry Caldwell Piercy Jr:n päällä on paita, jossa on etelävaltioiden lippu. Hän sanoo uuden sodan olevan mahdollinen Yhdysvalloissa – ja hän näkee itsellään roolin siinä.

– Se olisi sissisota, ei avoimilla taistelukentillä käytävä, hän sanoi osoitellen vuoden 1864 Cedar Creekin taistelun toisintoa Virginian Middletownissa aiemmin lokakuun alussa.

– Minä olisin luultavasti upseerina siinä sodassa, hän jatkoi.

Piercy, 62, on yksi jäsen moottoripyöräklubissa, joka nimittää itseään Konfederaation veteraanien poikien (SCV) ”mekanisoiduksi ratsuväeksi”. Klubissa on noin 30 000 jäsentä ja se kuvaa itseään ”ei-poliittiseksi perintöjärjestöksi”, joka säilyttää vuosien 1861–1965 sisällissodan etelävaltioiden sotilaiden historiaa ja perintöä.

Hän on myös kiivas presidentti Donald Trumpin kannattaja.

Tiukat pääsyvaatimukset klubiin

Pierce varoittaa uuden sisällissodan mahdollisuudesta. Siihen viittaavat hänen mukaansa demokraattien yritys saada presidentti virkarikossyytteeseen ja yritykset siirtää etelävaltiolaisille tärkeitä monumentteja kuten kenraalien Robert E. Leen ja Stonewall Jacksonin patsaita.

– Kun katsoo maaseudulle, meitä ei näe, mutta meitä tulee paljon pois näiltä kukkuloilta mikäli tilanne pahenee. Ehkä jokainen Konfederaation veteraanien poika tekee niin.

Moottoripyöräklubin pääsyvaatimukset ovat tiukat: jäseneksi pääsee vain sellainen, jonka esi-isien joukossa on sisällissodan etelävaltioiden armeijan sotilas. Klubi ei pyri eroamaan Yhdysvalloista tai palauttamaan orjuutta, mihin Konfederaatio pyrki sisällissodassa. Mutta he sanovat haluavansa säilyttää Konfederaation kunnian juhlistamalla sen lippua, monumentteja ja muita symboleja, joiden kritisoidaan viittaavan institutionaaliseen rasismiin.

”#CivilWar2” -tunnus oli korkealla Twitterissä syyskuussa, kun Trump lainasi siellä erästä pastoria sanomalla, että ”syntyisi sisällissodan kaltainen tilanne”, mikäli hänet poistettaisiin virasta.

Seuraavana päivänä äärioikeistolainen Oath Keepers -miliisi välitti Trumpin tviitin omalla Twitter-tilillään: ”Tämä on totuus. Tässä me olemme. Me OLEMME KUUMAN sisällissodan partaalla. Kuten vuonna 1859.”

Oikeusministeriön kansallisen turvallisuuden divisioonaa toukokuuhun 2017 asti johtanut Mary McCord pani merkille Oath Keepersin ja muiden Trumpia kannattavien aseellisten ryhmien viestit. Hänen mukaansa amerikkalaiset aseelliset ryhmät ovat osoittaneet olevansa valmiit toimintaan presidentin viestien perusteella.

Valkoinen talo ei halunnut kommentoida näitä tietoja.

Poliittinen väkivalta nousussa

Olemassa ei ole todisteita siitä, että radikaalit ryhmät oikealla tai vasemmalla olisivat organisoimassa sotilaallista kampanjaa saattaakseen maan sisällissotaan. Joukko viime vuosina tehtyjä hyökkäyksiä kuitenkin herättää huolia poliittisen väkivallan noususta.

Nainen sai surmansa kun valkoinen nationalisti ajoi autolla päin vastamielenosoittajien joukkoa Charlottesvillessa Virginiassa vuonna 2017. Käynnissä oli ollut äärioikeistolainen mielenosoitus.

Viime elokuussa epäilty valkoinen nationalisti ampui kuoliaaksi 22 ihmistä Walmart-kauppakeskuksessa Texasin El Pasossa. Hän oli tätä ennen julkaissut verkossa latinojen vastaisen manifestin.

Tulevaan sisällissotaan liittyvä väkivaltainen retoriikka on nousussa, sanoi J.J. MacNab , joka on erikoistunut hallituksen vastaiseen ääritoimintaan George Washingtonin yliopiston ääriliikkeitä käsittelevässä ohjelmassa.

– Ennen tällaisesta puhuivat aseistautuneet miehet, nyt siitä on tullut valtavirtaa, hän sanoi.

Hän osoittaa YouTubessa kesäkuussa julkaistua videota, joka sai 1,4 miljoonaa katsojaa. Videolla kerrotaan, miten ”suurten vasemmistolaisten kaupunkien” sähköverkko saadaan alas. Videon mukaan toinen sisällissota on väistämätön ja että oikeistolaiset voittaisivat sen.

”He voisivat aloittaa ampumisen huomenna”

Georgetownin yliopiston politiikan ja julkisen palvelun instituutti julkaisi lokakuussa mielipidemittauksen, jonka mukaan suurin osa amerikkalaisista on sitä mieltä, että poliittiset, rodulliset ja luokkaerot olivat pahenemassa ja että keskimääräisen äänestäjän mukaan Yhdysvallat on matkalla kohti sisällissotaa.

Trumpin kannattajat Cedar Creekissä sanoivat demokraattien hyökkäyksen Trumpia vastaan nostattaneen vanhoja jakolinjoja Yhdysvaltain yhteiskunnassa ja ajaneen joitakin ääriasemiin.

– Jotkut Konfederaation veteraanien pojat voisivat aloittaa ampumisen huomenna, sanoi Jake Jennette , 79, joka näytteli kenraali Leetä.

Hän kertoi lähteneensä ryhmästä, koska hän ei pitänyt sen väkivaltaa ihannoivasta uudesta suunnasta.