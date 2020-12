Trumpia tukevat mielenosoitukset muuttuivat väkivaltaisiksi Yhdysvalloissa – Neljää puukotettu ja yhtä ammuttu

The New York Timesin mukaan kolmea puukotettiin ja yhtä ammuttiin, kun Trumpin tukijat ja paikalle saapuneet vastamielenosoittajat ottivat yhteen.

Presidentti Donald Trumpin tueksi järjestettiin lauantaina mielenosoituksia pääkaupunki Washingtonissa sekä useissa muissakin kaupungeissa Yhdysvalloissa. Mielenosoituksiin osallistui tuhansia ihmisiä ja aluksi ne sujuivat rauhallisesti. Illan aikana useat mielenosoituksista muuttuivat väkivaltaisiksi.

The New York Timesin mukaan neljää ihmistä puukotettiin ja yhtä ammuttiin, kun Trumpin tukijat ja paikalle saapuneet vastamielenosoittajat ottivat yhteen.

Twitterissä levisi videoita Washingtonin osavaltion pääkaupungissa Olympiassa tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta. Ampuja kantoi välikohtauksen jälkeen kädessään punaista hattua. Washingtonin osavaltion poliisin edustaja Chris Loftis sanoi The New York Timesilla, että kaksi ihmistä on pidätettynä ampumiseen liittyen. Tapauksen yksityiskohdat eivät ole kuitenkaan vielä selvillä, eikä myöskään uhrin tilasta ole tarkempaa tietoa.

Trump jakoi twitterissä pääkaupunki Washingtonin mielenosoituksista videon, jossa tuhannet paikalla olleet ihmiset lauloivat Yhdysvaltain kansallislaulua Freedom Plazalla Valkoisen talon liepeillä. Mielenosoituksessa esiteltiin myös kuvaa, jossa Trumpin kuva oli lisätty Rushmore-vuoreen veistettyjen ex-presidenttien viereen.

The New York Timesin mukaan Trump lensi helikopterissa mielenosoittajien yli ollessaan matkalla jalkapallo-otteluun. Sosiaalisessa mediassa jaetulla videolla mielenosoittajat osoittavat suosiotaan Trumpin ylilennolle. Videon perusteella vain harvat mielenosoittajista käyttivät tilaisuudessa maskeja.

Äänestys maanantaina

Valitsijamiehet kokoontuvat maanantaina äänestämään seuraavasta presidentistä Yhdysvalloissa. Heidän odotetaan sinetöivän demokraattiehdokas Joe Bidenin vaalivoiton. Biden sai marraskuussa pidetyissä vaaleissa taakseen 306 valitsijamiestä ja republikaanipuolueen ehdokas, istuva presidentti Donald Trump vastaavasti 232.

Bidenin virkaanastujaiset järjestetään 20. tammikuuta.

Presidentti Trump on useaan otteeseen puhunut harhaanjohtavasti vaalien varastamisesta. Yhdysvaltain korkein oikeus hylkäsi aiemminTeksasin osavaltion kanteen, jonka avulla yritettiin hylätä vaalitulos Georgiassa, Michiganissa, Pennsylvaniassa ja Wisconsissa.

Reutersin mukaan oikeus totesi lyhyessä ratkaisussaan, että Teksasilla ei ole oikeutta kanteeseen. Kaksi oikeuden konservatiivijäsentä olisi antanut Teksasin nostaa kanteen, mutta samaan aikaa osavaltiot olisivat voineet viimeistellä vaalituloksensa kanteesta huolimatta.