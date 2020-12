Trumpin asianajaja Giuliani on joutunut sairaalaan koronatartuntansa vuoksi

Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin henkilökohtainen asianajaja ja New Yorkin ex-pormestari Rudy Giuliani on joutunut sairaalahoitoon koronatartuntansa vuoksi, kertoo uutiskanava CNN lähteisiinsä viitaten.

CNN:n mukaan lakimies on otettu sunnuntaina hoitoon maan pääkaupungissa Washingtonissa sijaitsevaan Georgetownin yliopistolliseen sairaalaan.

Uutiskanavan mukaan Giulianin terveydentilasta ei ole annettu enempää tietoja. Lisäksi on epäselvää, milloin tämä on saanut positiivisen testituloksen.

Giulianin sairaalaan joutumisesta ovat kertoneet myös muun muassa New York Times -lehti ja uutiskanava ABC News.

Trump kertoi Giulianin tartunnasta Suomen aikaa sunnuntai-iltana Twitterissä. Tviitissään Trump ei kuitenkaan puhunut koronaviruksesta vaan käytti rasistiseksi miellettyä termiä ”Kiina-virus”, jota hän on viljellyt taajaan kuluvan vuoden aikana pitämissään puheissa.

Ennen tartunnan julkistamista Giuliani oli kiertänyt ympäri maata Trumpin yrittäessä kääntää marraskuun alussa järjestettyjen presidentinvaalien tulosta mieleisekseen. Reissujensa yhteydessä Giuliani on esiintynyt toistuvasti ilman kasvomaskia.

Viime keskiviikkona Giuliani esiintyi uutistoimisto AFP:n mukaan maskitta Michiganin osavaltion pääkaupungissa Lansingissa kuulemisessa, joka kesti yli neljä tuntia. Torstaina hän puolestaan esiintyi ilman kasvomaskia CNN:n esittämässä videokuvassa ja keskusteli Georgian Atlantassa sisätiloissa kuvatussa videossa useiden ihmisten kanssa kasvotusten.

Vain muutamaa tuntia ennen kuin Trump ilmoitti Giulianin sairastumisesta, oli tämä haastateltavana Fox Newsin suorassa lähetyksessä.

Hänestä ei ollut havaittavissa merkkejä sairaudesta. Foxin mukaan lakimies antoi haastatteluun etänä alle viisi tuntia ennen Trumpin tviittiä.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020