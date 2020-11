"Trumpin kaaos teki politiikasta kiinnostavaa"

Vaikka presidentti Donald Trumpia on arvosteltu kansaa jakavasta politiikasta ja ulkosuhteiden pilaamisesta, kauteen on mahtunut myös onnistumisia. Politiikkaan erikoistuneen median, Politicon, toimituspäällikkö Angela Greiling Keane sanoo, että Trump on herättänyt räväkkyydellään ihmisten kiinnostuksen päätöksentekoon.

– Trumpin kausi on ollut kaoottista ja ennalta arvaamatonta. Hän on romuttanut kaikkea sitä, mistä amerikkalaiset ovat olleet ylpeitä, kuten perustuslaillista demokratiaa ja ollut kunnioittamatta lakia.

– Hän on kuitenkin saanut ihmiset kiinnostumaan politiikasta, ja äänestysaktiivisuus on noussut. Hänen persoonansa puhuttaa sekä kannattajia että vastustajia.

Greiling Keanen parinkymmenen vuoden uraan mahtuu työskentelyä muun muassa akkreditoituna toimittajana Valkoisessa talossa Barack Obaman kaudella. Hän sanoo amerikkalaisten jakaantuneen kansakuntana aiempaa selvemmin Trumpin kaudella. Yhdistämisestä tulee seuraavalle presidentille vaikeaa.

Edessä seuraavalla presidentillä on rotukysymyksiin ja koronakriisin reagoiminen.

– Trumpilla ei ole ollut sen hoidossa kansallista kokonaisstrategiaa, vaan kriisiä on hoidettu osavaltiotasolla, mikä ei ole sujunut hyvin. Joe Biden toisi mukanaan kansallisen strategian.

Lisäksi olisi nostettava talous jaloilleen.

– Trump sanoo haluavansa auttaa ihmisiä, mutta hänellä tuskin olisi uutta tuotavanaan. Bidenilla on sosiaalipoliittinen ohjelma, mutta sen toteuttaminen voi olla hankalaa, koska amerikkalaiset eivät halua maksaa nykyistä enempää veroja.

Tekemistä riittää lisäksi ulkosuhteissa. Kiinan ja Venäjän kanssa on hankauksia joka tapauksessa, mutta EU:n kanssa Biden voisi löytää yhteisiä intressejä Trumpia helpommin. Greiling Keane arvioi, että Bidenin valinta olisi askel sopimusperusteisen maailmanjärjestyksen suuntaan.

Trump ajautui kaudellaan napit vastakkain muun kuin häntä tukevan median kanssa.

– Uutismedian kannalta Trump on ollut hyvä presidentti, koska hän on värikäs hahmo, josta ihmiset haluavat lukea. Hän on silti ollut toimittajien kannalta haastava henkilö. Hänen kaudellaan toimittajan työhön on sisältynyt jopa turvallisuusuhkia, koska osa Trumpin kannattajista on aggressiivisia.

Vaikka jatkokausi jäisi Trumpilla haaveeksi, hän on onnistunut jättämään kädenjälkensä amerikkalaiseen politiikkaan nimittämällä korkeimman oikeuden tuomariksi konservatiivisen Amy Coney Barrettin.