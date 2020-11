Trumpin luultiin jo ensimmäistä kertaa tunnustaneen Joe Bidenin vaalivoiton – Sitten Trump tarkensi tviittiään "En tunnusta mitään"

Sunnuntaina ehdittiin jo uutisoida, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tunnusti ensimmäisen kerran Twitterissä Joe Bidenin voiton 3. marraskuuta pidetyssä presidentinvaalissa.

Tosin Trump lisäsi, että vaalit olivat vilpilliset ja sen vuoksi Biden voitti. Tai Trump ei maininnut Bidenia edes nimeltä. Myöhemmin Trump täydensi tviittiään, että hän ei ole sanonut, että Biden voitti, vaan Biden on voittanut valemedian mukaan.

– En tunnusta mitään, Trump kirjoitti.

Biden on voittanut 306 presidentin valitsijaa

Biden peittosiTrumpin voittamalla joukon osavaltioita, joissa republikaanit voitti vuoden 2016 vaaleissa. Biden on voittanut nyt 306 presidentin valitsijaa, kun voittoon riittää 270. Trumpin takana on 232 valitsijaa. Presidentin valitsijoita on yhteensä 538. Äänestäjät eivät siis suoraan äänestäneet Yhdysvaltain presidenttiä vaan valitsijoita.

Molempien puolueiden vaaliviranomaiset ovat sanoneet, että todisteita vaalivilpistä ei ole.

Demokraattien ja muiden kriitikkojen mukaan Trump on heikentänyt yleistä luottamusta Amerikan vaalijärjestelmään, koska on kieltänyt Bidenin voiton. Esimerkiksi Bidenin päähaastajana demokraattien presidenttiehdokaskisassa ollut senaattori Bernie Sanders paheksui Trumpia.

Koska Trump ei ole tunnustanut Bideniä, se on viivyttänyt normaalia käytäntöä alkaa valmistella uuden presidentin hallintoa. Biden joukkoineen ei ole päässyt hallituksen toimistoalueella, niin että pehmeä laskeutuminen ja valmistautuminen uuteen hallintoon olisi voitu aloittaa.

Biden on viime päivät vastaanottanut onnittelupuheluita maailman johtajilta ja suunnitellut poliittisia linjauksia, joita hän alkaa toteuttaa sen jälkeen kun hänet nimitetään virkaansa 20. tammikuuta. Hänen odotettiin jatkavan neuvonantajien tapaamisia yksityisesti sunnuntaina.

Yksi ihminen puukotettiin ja ainakin kymmenen pidätettiin

Lauantainakymmenettuhannet Trumpin kannattajat kokoontuivat Washingtoniin huutaen Trumpin väitettä vaalivilpistä. Lippua heiluttavat Trumpin kannattajat käyttivät Trumpin iskulausetta ”Make America Great Again”.

Trump ohitti mielenosoittajat autosaattueessa, kun hän oli matkalla golfaamaan. Trump vilkutti mielenosoittajille takapenkiltä.

Pääosin mielenosoitusmarssi sujui rauhallisesti. Iltaa kohti Trumpin tukijoiden ja vastamielenosoittajien kesken syntyi kahakoita, jotka jatkuivat iltaan. Yksi ihminen puukotettiin ja hänet vietiin päivystykseen. Washington Postin mukaan puukotus sattui joukkotappelussa, joka alkoi iltakahdeksan jälkeen.

Trumpia tukeva äärioikeistolainen Proud Boys -ryhmä marssi kaduilla, samoin laitavasemmistolaiset vastamielenosoittajat. Poliisi pidätti ainakin kymmenen ihmistä.