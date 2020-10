Trumpin pitäisi lauantaista lähtien pystyä osallistumaan julkisiin tilaisuuksiin, arvioi lääkäri – Presidentti suunnittelee jo kampanjatilaisuuksia viikonlopulle

Koronatartunnasta toipuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo haluavansa pitää kampanjantilaisuuden lauantaina todennäköisesti Floridassa. Asiasta Foxin haastattelussa kertonut Trump sanoi, että aikoo pitää kampanjatilaisuuden, jos se on mahdollista järjestää näin nopealla aikataululla.

Trump myös lisäsi, että saattaa pitää toisen tilaisuuden sunnuntaina Pennsylvaniassa.

Valkoisen talon lääkäri julkaisi aiemmin lausunnon, jossa sanottiin, että Trumpin pitäisi lauantaista lähtien pystyä osallistumaan julkisiin tilaisuuksiin. Lääkäri Sean Conley sanoi lausunnossaan, että Trump on reagoinut koronahoitoihin ”erittäin hyvin”. Hänen mukaansa lauantaina tulee kuluneeksi kymmenen päivää siitä, kun Trumpilla todettiin koronavirustartunta.

– Hoitotiimin kehittyneen diagnostiikan perusteella odotan täysin, että presidentin on turvallista palata julkisiin tilaisuuksiin tuona ajankohtana, lausunnossa sanottiin.

Biden is against Oil, Guns and Religion, a very bad combination to be fighting in the Great State of Texas. We are Winning Big, in the Real Polls, all over the Country!!! NOVEMBER 3rd. VOTE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020