Trumpin pyristelyt vaalituloksen pyörtämiseksi ovat saamassa lopun

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin sinnikkäät yritykset kääntää presidentinvaalien tulos ympäri omaksi edukseen ovat tulossa päätökseen. Tärkeistä vaa’ankieliosavaltioista Michigan ja Pennsylvania voivat vahvistaa vaalituloksensa Bidenin eduksi tänään maanantaina.

Michiganilla ja Pennsylvanialla on yhteensä 36 valitsijamiestä, mikä tarkoittaisi, että Bidenillä olisi kasassa 306 valitsijamiestä, 36 enemmän kuin voittoon tarvittavat 270.

Vaaleista on kulunut kolmisen viikkoa, mutta Trump ei ole vielä myöntänyt häviötään. Republikaanipuolueen riveistä yhä useampi on ilmoittanut saaneensa kyllikseen Trumpin yrityksistä pyörtää vaalitulos.

Republikaanisenaattori Lisa Murkowski tviittasi sunnuntaina, että on aika aloittaa demokraattinen vallanvaihdosprosessi. Marylandin republikaanikuvernööri Larry Hogan sanoi CNN:n mukaan Trumpin käyttäytyvän kuin banaanivaltion johtaja.

Michigan päättää julkistamisesta

16 valitsijamiehen Michiganissa Biden sai epävirallisen tuloksen mukaan äänistä noin 50,6 prosenttia, noin 150 000 ääntä enemmän kuin Trump.

Michiganin vaalilautakunta kokoontuu tänään päättämään tulosten julkistamisesta osavaltion lainsäädännön mukaisesti. Lautakunta jakaantuu tasaisesti republikaaneihin ja demokraatteihin, kirjoittaa Reuters.

Vaalilautakunnan republikaanijäsen saattaa kuitenkin yrittää pitkittää tuloksen virallistamista, kertoi Reuters. Osavaltion yhdessä piirikunnassa on havaittu teknisiä ongelmia, jotka liittyvät joihinkin satoihin ääniin. Trumpin kampanjatiimi on tulkinnut, että se voi olla merkki laajemmasta vilpistä.

Pattitilanne voi johtaa uuteen oikeuskäsittelyyn ja lopulta siihen, että vaalituloksen virallistaminen siirtyy osavaltion demokraattikuvernööri Gretchen Whitmerille.

Pennsylvanian virallinen tulos

Pennsylvanian odotetaan virallistavan tuloksen tänään. Myös siellä Biden sai epävirallisen tuloksen mukaan noin 81 000 ääntä Trumpia enemmän ja siten osavaltion 20 valitsijamiestä.

Viikonloppuna Trump hävisi vaalituloksen virallistamista käsitelleen oikeusjutun. Tuomarin mukaan muu päätös olisi ollut perustuslain vastainen.

Taustalla oli Trumpin tiimin syytös siitä, että republikaanitarkkailijoilla ei olisi ollut pääsyä postiäänten laskentaan, minkä vaalivirkailijat ovat kiistäneet.

Trumpin asianajajan Rudy Giulianin mukaan Trumpin tiimi valittaa tuomiosta.

Trump on yrittänyt haastaa vaalituloksen kuudessa osavaltiossa, joissa ääniero on niukka. Aiemmin hän on hävinnyt vaalitulosta koskevat oikeusjutut Georgiassa, Arizonassa ja Michiganissa.

Nevadassa Trumpia kannattavat valitsijamiehet ovat jättäneet kanteen, jonka päämäärä on joko julistaa Trump voittajaksi tai mitätöidä osavaltion vaalitulos. Kuuden valitsijamiehen Nevadan odotetaan virallistavan vaalituloksensa tiistaina.

Biden kasaa tulevaa hallitusta

Valittu presidentti Biden on valmistellut vallanvaihdosta huolimatta Trumpin oikuista.

Biden kertoo ministerivalinnoistaan tiistaina. Hänen odotetaan nimittävän ulkoministeriksi Antony Blinkenin, pitkäaikaisen avustajansa. Turvallisuusneuvonantajakseen Biden voi valita toisen avustajansa Jake Sullivanin.

Lehtitietojen mukaan Yhdysvaltojen YK:n suurlähettilääksi olisi nousemassa Linda Thomas-Greenfield, joka työskenteli diplomaattina ex-presidentti Barack Obaman hallinnossa.