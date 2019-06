Trumpin tukijoukot harvenevat – nyt lähtee lehdistösihteeri Sarah Sanders

Valkoisen talon lehdistösihteeri Sarah Sanders jättää tehtävänsä, kertoi Reuters.

Sanders tunnetaan presidentti Donald Trumpin vankkumattomana liittolaisena, joka on työskennellyt Trumpille jo tämän vaalikampanjan alkumetreistä lähtien ja lehdistösihteerinä vuodesta 2017 Sean Spicerin erottua tehtävästä.

Trumpin mukaan Sanders lopettaa työnsä kesäkuun lopussa ja saattaa ryhtyä poliittiselle uralle kotiosavaltiossaan Arkansasissa.

Sandersin isä Mike Huckabee on toiminut Arkansasin kuvernöörinä ja pyrki kahdesti republikaanien presidenttiehdokkaaksi siinä onnistumatta, toisen kerran 2016.

Väsymätön tukija

Sanders on tukenut Trumpia, kun tämä on leimannut median kansanviholliseksi. Hän on verrannut lehdistön reagointia pienten lastensa käytökseen. Lehdistötilaisuuksien kulisseissa Sanders on kuitenkin ollut toimittajia kohtaan avulias, Reuters kirjoittaa.

– Olen rakastanut jokaista minuuttia, myös niitä vaikeita. Minulla on kolme ihanaa lasta ja aion viettää nyt

enemmän aikaa heidän kanssaan, Sanders sanoi ilmoittaessaan erostaan.

Sandersin mukaan hän ilmoitti päätöksestään Trumpille torstaina ja tämä otti sen vastaan ystävällisesti.

Uutinen Sandersin lähdöstä tuli heti sen jälkeen, kun Reuters uutisoi Trumpin neuvonantajan Kellyanne Conwayhyn kohdistuvasta erovaatimuksesta.

Liittovaltion erikoisneuvontavirasto sanoo Conwayn rikkoneen Hatch-lakia, joka käytännössä vaatii valtion työntekijöiltä puolueettomuutta.