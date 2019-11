Trumpista tulee floridalainen – presidentin mielestä häntä kohdeltiin huonosti kotikaupungissaan New Yorkissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump muuttaa virallisen asuinpaikkansa New Yorkista Floridan osavaltiossa sijaitsevaan Palm Beachiin. Trump kertoi asiasta Twitterissä torstaina paikallista aikaa. Paljasjalkainen newyorkilainen kokee, että paikalliset poliittiset johtajat ovat kohdelleet...

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump muuttaa virallisen asuinpaikkansa New Yorkista Floridan osavaltiossa sijaitsevaan Palm Beachiin. Trump kertoi asiasta Twitterissä torstaina paikallista aikaa. Paljasjalkainen newyorkilainen kokee, että paikalliset poliittiset johtajat ovat kohdelleet häntä huonosti, vaikka hän omien sanojensa mukaan maksaa joka vuosi miljoonien dollarien arvosta veroja muun muassa New Yorkin kaupungille ja osavaltiolle. Ainakin New Yorkin kuvernöörille…