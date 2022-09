Tšetšenian Kadyrov arvostelee Venäjän sotilasjohtoa – "Uskon että he tekevät muutamia johtopäätöksiä"

Venäjän Tšetšenian presidentti Ramzan Kadyrov kritisoi Telegram-kanavallaan julkaisemassa ääniviestissä Venäjän puolustusministeriön strategiaa ja sanoi aikovansa tavata Venäjän korkeinta johtoa, uutisoi itsenäinen venäläislehti Novaja Gazeta .

Hän ilmoitti olevansa pettynyt siihen, että Venäjän asevoimien päätöksestä vetäytyä Itä-Ukrainassa. Venäjän puolustusministeriö väitti “ryhmittäneensä joukkoja uudelleen Balaklian ja Izjumin läheisyyten täyttääkseen tavoitteen Donbassin vapauttamisesta”.

– Jos Venäjän pääesikunta ei halunnut lähteä, he eivät perääntyisi, mutta sotilaat ovat yllättyneitä, kun heidän täytyi lähteä Izjumista, Balakliasta ja Kupjanskista, Kadyrov sanoi.

– En ole sellainen strategi, kuin puolustusministeriön henkilöstö, mutta on selvää että virheitä on tehty. Uskon että he tekevät muutamia johtopäätöksiä.

Hän väitti kuitenkin kaikkien Ukrainan takaisin valtaamien asutuskeskusten “palaavan Venäjän hallintaan”.

– Meidän miehemme ovat siellä, taistelijoita jotka ovat valmistautuneet juuri tällaisia tilanteita varten. Vielä 10 000 taistelijaa ovat valmiita liittymään heihin. Yllämme Odessaan lähitulevaisuudessa.

Kadyrov kertoi myös aikovansa tavata venäläisiä sotakirjeenvaihtajia ja “keskustelevansa heidän kanssaan siitä, mitä isänmaallisuus on”.