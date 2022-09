T&T: Hirsitalovalmistaja lopetti päivävuorot kokonaan – Sähkön hinta ajaa yrityksiä yötöihin

Sähkön hinnannousun takia useat yritykset harkitsevat siirtymistä yötöihin, kertoo Tekniikka & Talous . Ensimmäisenä pelkkään yötyöhön on siirtynyt oululainen hirsitalovalmistaja Mammuttihirsi Talotehdas Oy. Toimitusjohtaja Ilpo Nylander kertoo lehdelle, että töiden tekeminen päivällä ei ole enää kannattavaa. Mammuttihirrellä on vaihtuvahintainen sähkösopimus, koska aiemmin pörssisähkö on ollut edullista. – Päivällä tekeminen on nyt meille mahdoton toimintaympäristö, sillä...