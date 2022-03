Tuleva urheiluministeri Honkonen toivoo Olympiakomitean selvittävän häirintäkohun perinpohjaisesti ja mahdollisimman pian: "Häirintätapaukset ovat järkyttäviä"

"Häirinnän uhrien oikeus on se, että asia selvitetään mahdollisimman nopeasti. On hyvä, että selvitystoimenpiteitä on aloitettu ministeriön ja Olympiakomitean kanssa", huhtikuussa tiede- ja kulttuuriministerinä aloittava Petri Honkonen sanoo.