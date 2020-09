Tulitaistelu Vuoristo-Karabahissa jatkui toista päivää

Armenian ja Azerbaidzhanin joukkojen tulitaistelut kiistellyllä Vuoristo-Karabahin alueella jatkuivat maanantaina toista päivää, kertoi Reuters. Vuosikymmenten ajan Etelä-Kaukasiassa jatkunut jäätynyt konflikti leimahti verisimmäksi sitten vuoden 2016.

Armenian puolustusministeriön mukaan 31 sotilasta on kuollut ja noin kaksisataa ihmistä on haavoittunut. Azerbaidzhanin ulkoministeri sanoi maanantaina, että taisteluissa on kuollut kuusi azerbaidzhanilaista siviiliä ja 19 ihmistä on loukkaantunut.

Itsenäiseksi julistautunut Vuoristo-Karabah sijaitsee Azerbaidzhanissa, mutta suurin osa alueen asukkaista on etnisiä armenialaisia.

Azerbaidzhanin presidentti vahvisti armeijan aloittaneensa sotatoimet. Armenian parlamentti tuomitsi maanantaina ”täysimittaisen hyökkäyksen” ja sanoi Armenian puolustavan Vuoristo-Karabahin armenialaisia.

Vuoristo-Karabah ilmoitti maanantaina vallanneensa takaisin alueita, joita se menetti Azerbaidzhanille sunnuntaina. Sen mukaan Azerbaidzhan oli tulittanut alueita raskaalla kalustolla. Azerbaidzhanin puolustusministeriön mukaan Armenian joukot olivat tulittaneet sen puolella sijaitsevaa Terterin kaupunkia.

Turkki ja Venäjä eri puolilla

Alueen epävakauden pelätään heijastuvan laajemmin Pohjois-Kaukasiaan, jossa sijaitsevan putkiston kautta kuljetetaan öljyä ja kaasua maailman markkinoille.

Vuoristo-Karabahin konflikti voi johtaa suurempaan kriisiin, sillä siihen ovat sotkeutuneet myös Turkki ja Venäjä. Turkki tukee islamilaista Azerbaidzhania, Venäjä puolestaan kristittyjä armenialaisia.

Venäjä kehotti maanantaina molempia osapuolia tulitaukoon. Turkki sanoi tukevansa liittolaistaan Azerbaidzhania.

Azerbaidzhanin presidentinkanslia kiisti maanantaina tiedot sinne lähetetyistä turkkilaistaistelijoista ja sanoi, että kyseessä on armenialaisten liikkeelle laittama perätön huhu.

Armenian Venäjän-suurlähettilään mukaan Turkki olisi lähettänyt noin 4 000 sotilastaan Pohjois-Syyriasta Azerbaidzhaniin, kertoi uutistoimisto Interfax Reutersin mukaan.

Kv-yhteisö kehotti tulitaukoon

Armenian parlamentti syytti Turkkia epävakauden lisäämisestä alueella. Se kehotti kansainvälistä yhteisöä toimimaan Turkin hillitsemiseksi.

Vuoristo-Karabah irtosi Azerbaidzhanista Neuvostoliiton romahdettua 1991. Tässä yhteydessä käydyssä sodassa kuoli noin 30 000 ihmistä. Alueriidan takia Armenialla ja Azerbaidzhanilla ei ole diplomaattisia suhteita.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi sunnuntaina olevansa huolissaan kehityksestä ja kehotti osapuolia lopettamaan taistelut.

Myös Ranska kuulutti tulitaukoa. Iran tarjoutui välittäjäksi rauhanneuvotteluun, ja Yhdysvallat sanoi etsivänsä keinoa väkivaltaisuuksien pysäyttämiseksi.