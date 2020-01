Tunteet muuttuivat surusta vihaan Iranissa – Mielenosoittajat repivät surmatun kenraalin kuvia ja vaativat anteeksipyyntöä

Katuja peitti kyynelkaasun aiheuttama sumu Iranin pääkaupungissa Teheranissa viikonloppuna. Vain muutamaa päivää aikaisemmin valtavat väkijoukot olivat kokoontuneet useisiin Iranin kaupunkeihin suremaan Yhdysvaltojen ilmaiskussa surmaamaa kenraalia Qassim Suleimania. Iranilaisten tunnetila muuttui nopeasti sen jälkeen, kun hallinto vihdoin lauantaina myönsi, että sen armeija oli ampunut alas ukrainalaisen matkustajakoneen.

Iranin hallintoa vastustavat mielenosoitukset alkoivat lauantaina ja levisivät Teheranista myös muihin kaupunkeihin. Ihmiset osoittivat mieltään ukrainalaiskoneen alas ampumista vastaan. Suuttumusta aiheutti myös se, että Iranin hallinto valehteli turman syystä usean päivän ajan.

– He valehtelevat, että vihollisemme on Amerikka, vihollisemme on täällä, huusi mielenosoittajaryhmä Teheranin yliopiston ulkopuolella Twitteriin jaetulla videolla.

Poliisi pyrki hajottamaan mielenosoittajien joukot pamppujen ja kyynelkaasun avulla. Sosiaaliseen mediaan jaetuilla videoilla näkyy poliisia pakenevia ihmisiä. Sosiaalisen median kanavilla levisi myös video, jolle oli tallentunut aseen laukaukselta kuulostava ääni mielenosoittajien läheisyydessä. Uutistoimisto Reuters kertoo, ettei ole pystynyt vahvistamaan videoiden todenperäisyyttä.

Teheranin poliisipäällikkö Hossein Rahimi kiisti, että laukauksia olisi ammuttu mielenosoitusten yhteydessä.

– Älkää tappako mielenosoittajia, vaati Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump Iranin hallinnolle suunnatussa tviitissään viikonloppuna.

Trump tviittasi lauantaina, että Iranissa ei saa tapahtua uutta joukkomurhaa ja varoitti, että Yhdysvallat seuraa tarkasti Iranin mielenosoituksia. Trump tviittasi viikonloppuna sekä englanniksi että persiaksi. Tviiteissään hän muun muassa osoitti tukensa iranilaisille ja vaati, että Iranin on annettava ihmisoikeusjärjestöjen tarkkailla ja raportoida mielenosoituksista.

Britannian Iranin-suurlähettiläs Rob Macaire pidätettiin hetkeksi lauantaina, jolloin hallintoa vastustavat mielenosoitukset saivat alkunsa. Häntä syytettiin osallistumisesta mielenosoituksiin.

Suleimanin kuvia revittiin

Kenraalin Suleimanin hautajaiset saivat liikkeelle valtavat väkijoukot eri puolilla Irania. Iranilaisviranomaiset kutsuivat hautajaisia osoitukseksi kansallisesta yhtenäisyydestä. Iranin hallinnon tunnustuksen jälkeen osalla väkijoukosta mieliala kuitenkin muuttui, sillä lauantaina mielenosoittajat repivät surmatun kenraalin kuvia, kertoo uutistoimisto Reuters.

Suleimanin hautajaisissa kuullut ”Kuolema Amerikalle” -huudot olivat vaihtuneet ”kuolema diktaattorille” -huutoihin. Suleimanin hautajaisissa paikalla oli satoja tuhansia ihmisiä, kun taas viikonlopun mielenosoituksiin osallistui mediatietojen mukaan muutamia tuhansia. Pääkaupunki Teheranissa mielenosoituksiin osallistui arvioiden mukaan satoja ihmisiä.

Suleiman kuoli Yhdysvaltojen tekemässä ilmaiskussa Irakin Bagdadissa tammikuun alussa. Iran vastasi tekoon viime keskiviikkona ohjusiskuilla, jotka kohdistuivat Yhdysvaltojen käyttämään tukikohtaan Irakissa. Pian iskujen jälkeen Teheranista Kiovaan matkalla ollut matkustajakone putosi pian nousun jälkeen. Turmassa kuoli 176 ihmistä, joiden joukossa oli kymmeniä Iranin kansalaisia. Iranin mukaan kyseessä oli ”inhimillinen vahinko”.

Iran valehteli useiden päivien ajan, että turma johtui teknisestä viasta. Iranilaisen sanomalehden Etemadin etusivu julisti sunnuntaina ”pyytäkää anteeksi ja erotkaa”. Lehden mukaan ”ihmisten vaatimuksena” on, että onnettomuudesta vastuussa olevien henkilöiden on erottava.

Iranin presidentti Hassan Rouhani on pyytänyt anteeksi ”katastrofaalista virhettä”. Reutersin mukaan Iranin vallankumouskaartin johtoon kuuluva komentaja kertoi sanoneensa jo turmapäivänä Iranin viranomaisille, että onnettomuuden syynä oli iranilaisohjus. Lausunto vain lisäsi iranilaisten suuttumusta.

Viime vuonna verisiä mielenosoituksia

Viimeisimmät levottomuudet voimistavat Iranin viranomaisiin kohdistuvaa painostusta. Iranin taloustilanne on heikko, ja Yhdysvaltojen asettamat pakotteet ovat iskeneet voimakkaasti Iranin talouteen.

Viime vuonna bensan hinnannousu sai aikaan suurimpia mielenosoituksia 40 vuoteen. Marraskuun puolivälissä alkaneet protestit muuttuivat pian alkamisensa jälkeen väkivaltaisiksi ja poliittisiksi. Hallinto vastasi vastalauseisiin estämällä pääsyn internetiin useiden päivien ajaksi ja tappamalla useita mielenosoituksiin osallistuneita ihmisiä.

Arviot kuolleiden lukumäärästä vaihtelevat. Reuters kertoo, että Iranin viranomaisten mukaan surmansa sai peräti 1 500 ihmistä, mutta kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen mukaan todellinen luku on alhaisempi. Iranin viranomaiset ovat kutsuneet tällaisia tietoja ”valeuutisiksi”. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan mielenosoituksissa kuoli yli 300 ihmistä.

The New York Times uutisoi joulukuussa, että tuolloin Iranin turvallisuusjoukot vastasivat mielenosoituksiin ampumalla aseistamattomia mielenosoittajia kohti useissa kaupungeissa. Kuolleiden lisäksi ainakin 2 000 haavoittui ja 7 000 pidätettiin, arvioivat kansainväliset järjestöt, oppositioryhmät ja toimittajat.