Tupakoinnin lopettamista ei tueta tarpeeksi – Maailman terveysjärjestön mukaan kieltojen ja veronkorotusten lisäksi on tärkeää tarjota palveluita lopettamista yrittäville

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan maailman mailla on vielä parannettavaa palveluiden tarjoamisessa tupakoinnin lopettamista yrittäville ihmisille. Noin kolmannes maailman väestöstä asuu maissa, joissa on jonkinmoista tukea saatavilla tupakoinnin lopettamiseen.

WHO julkisti perjantaina maailmanlaajuisen tupakkaraporttinsa, edellinen raportti julkaistiin kaksi vuotta sitten. Kaikkiaan terveysjärjestö on julkistanut seitsemän raporttia.

Monet hallitukset ovat onnistuneet tupakkapolitiikallaan vähentämään tupakointia. Keinoina on ollut muun muassa tupakoinnin vaaroista varoittaminen ja tupakan hinnan nostaminen tupakkaveroa korottamalla. Ihmisiä on myös pyritty paremmin suojelemaan tupakansavulta. Keinot ovat monessa maassa painottuneet enemmän tupakoinnin rajoituksiin kuin lopettamisen tukemiseen.

Maksuton nikotiininkorvaushoito yksi keino

Maailman terveysjärjestö julkisti vuonna 2008 kuusi toimenpidettä, joilla hallitukset pystyvät edistämään tupakoimattomuutta. 136 maailman maata on noudattanut ainakin yhtä noista kuudesta toimenpiteestä tupakkapolitiikassaan eli noin 65 prosenttia maailman väestöstä asuu maissa, joissa ainakin jokin toimenpide on käytössä.

Viisi miljardia ihmistä asuu jo maissa, joissa on tupakoinnin rajoituksia ja varoituksia tupakan haitoista esimerkiksi tupakka-askeissa. Määrä on neljä kertaa enemmän kuin vielä kymmenen vuotta sitten.

Puolet vähemmän eli 2,4 miljardia ihmistä asuu maissa, joissa on tarjolla tupakoinnin lopettamispalveluita. Vain 23 maailman maassa on käytössä kaikki WHO:n suosittelemat keinot parhaalla mahdollisella tavalla tupakoinnin lopettamisen tukemisessa.

Maailman terveysjärjestön suosittamia keinoja lopettamisen tukemisessa ovat muun muassa maksuton nikotiininkorvaushoito, matalan kynnyksen mobiilitukipalvelut ja tuki terveyspalveluissa.

– Tupakoinnin lopettaminen on yksi parhaista asioista, jonka ihminen voi tehdä oman terveytensä hyväksi, WHO:n pääjohtaja, etiopialainen Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo WHO:n raportissa.

1,1 miljardia ihmistä polttaa

Tupakointi on vähentynyt koko maailmassa. Koska maailman väkiluku samalla kasvaa, tupakoitsijoiden määrä säilyy suurena. Maailmassa on tällä hetkellä 1,1, miljardia tupakoitsijaa. Tupakan verotuksen kiristäminen on edelleen tehokkain keino vähentää tupakointia. Edelleenkin verotus kohdistuu tupakan ehkäisykeinoista pienimpään joukkoon maailman ihmisiä eli 14 prosenttiin maailman väestöstä.