Turkki väittää kukistaneensa koronaviruksen – Terveysministeri hehkuttaa, kuinka tyhjiä sairaalat ovat

Turkin mukaan maan koronavirusepidemia on saatu hillittyä.

Vielä huhtikuussa Turkissa oli eniten koronavirustartuntoja Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella. Maan terveydenhoitosysteemin pelättiin romahtavan ja kuolintapausten määrän nousevan pilviin.

Nyt Turkki on julistanut koronaviruksen voitetuksi. Maa ilmoittaa kuolleisuusprosentin olevan 2,8, mikä on huomattavasti alempi kuin naapurimailla Kreikalla tai Iranilla.

Viranomaisten mukaan epidemian kukistamisessa on auttanut terveydenhoitojärjestelmän uudistus sekä nuori väestö. Mediaani-ikä Turkissa on 32,4 vuotta, kun EU:ssa se on 43,1.

Maan terveysministeri Fahrettin Koca on ylpeillyt sillä, kuinka paljon sairaaloissa ja tehohoidossa on tilaa.

Kocan mukaan 18. toukokuuta tehohoitoyksiköistä oli käytössä alle 60 prosenttia. Sairaaloista puolestaan oli Kocan mukaan yli 60 prosenttia tyhjinä.

Jotkut asiantuntijat suhtautuvat kuitenkin viranomaisten esittämiin lukuihin varauksella. Turkkilaisen lääkäriliiton covid-19-ryhmän jäsen, lääkäri Kayihan Palan mukaan lukujen ympärille tarvitaan enemmän avoimuutta.

Palan mukaan Turkki ei ole esimerkiksi noudattanut kaikkia Maailman terveysjärjestö WHO:n raportointistandardeja. Esimerkiksi maan virallisiin kuolemantapauksiin on laskettu mukaan vain ne, joissa virustartunta on varmistettu testeillä.

Viranomaiset suitsuttavat maan terveydenhuollon uudistusta

Viranomaisten mukaan suuri kiitos viruksen voittamisessa kuuluu Turkissa viimeisen 20 vuoden aikana tehdylle terveydenhuoltouudistukselle, jonka aikana esimerkiksi sairaaloissa on tehty uudistuksia.

– Kaupunkien sairaaloissa on huoneita yhdelle, enintään kahdelle ihmiselle, kertoo terveystieteiden yliopiston rehtori ja entinen AKP:n kansanedustaja Cevdet Erdol.

Erdolin mukaan tällaiset huoneet ovat helposti muutettavissa eristystiloiksi koronapotilaille. Hän toteaa, että Turkki on myös edistynyt terveydenhuollon laitteiden kotimaisessa tuotannossa.

– Kun Turkilla oli tarve, tuotimme hengityslaitteet kuukauden sisällä.

Viranomaisten mukaan Turkissa on kuollut koronavirukseen liittyen hieman yli 4 400 ihmistä, mikä on vähemmän kuin esimerkiksi asukasmääriltään pienemmässä Hollannissa, jossa on todettu yli 5 800 koronavirukseen liittyvää kuolemaa tai Belgiassa, jossa koronavirukseen liittyen on kuollut yli 9 300 ihmistä.

Turkin terveysministeriön mukaan viruksen lisääntymisluku laski viime viikolla 0,72:een, mikä tarkoittaa, ettei viruksen leviäminen enää lisääntynyt.

Covid-19-ryhmään kuuluva Pala ei ole kuitenkaan vakuuttunut. Hän arvostelee hallitusta siitä, ettei se toimittanut terveydenhuollon työntekijöille riittäviä varusteita kriisin alkaessa. Hän toteaa myös olevan aivan liian aikaista julistaa riemuvoittoa, kun viruksen toinen aalto on yhä mahdollinen.

– Minun mielestäni ei ole sopivaa julistaa voittoa tai ei tällaisesta ilmiöstä, jossa niin monet ihmiset ovat kuolleet.