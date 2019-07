Tutkija: Boris Johnsonin valinta tuo kovan brexitin askelta lähemmäksi

Britannian pääministeriksi keskiviikkona nimitettävä Boris Johnson voitti puolueensa puheenjohtajakilpailun, koska häntä pidetään parhaana vaihtoehtona brexitin toteuttajaksi.

Johnson on ollut ehdoton brexitin takarajasta 31. lokakuuta ja sanonut, että Britannia lähtee EU:sta joko nykyistä paremmalla erosopimuksella tai ilman sitä.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela pitää tilannetta vähintään yhtä kimuranttina kuin aiemmin.

– On vaikea nähdä miten Johnson lupauksensa toteuttaa, koska EU:n kanta on, että juridisesti sitovasta erosopimuksesta ei enää neuvotella. EU voi neuvotella vain tukevaa suhdetta raamittavasta poliittisesta julistuksesta, joka on lisäasiakirja, hän huomauttaa.

Aikaa neuvotteluille EU:n kanssa on niukalti, sillä kertaalleen lykättyyn brexit-takarajaan on kolmisen kuukautta.

“Tiedossa kova vastareaktio”

Jokela näkee, että sopimuksettomaan brexitiin päätyminen on Johnsonin voiton myötä aiempaa todennäköisempää. Jos EU ja Johnson eivät kumpikaan jousta, kova brexit tulee lähemmäksi seuraavina viiikkoina ja kuukausina.

– Pääministerinä Johnsonin pitää kuitenkin ottaa huomioon, ettei parlamentissa ole tähän asti ollut enemmistön tukea sopimuksettomalle erolle. Ovatko hänen linjauksensa realistisesti toteutettavissa?

Konservatiivien ja sen tukipuolueen niukka enemmistö parlamentissa vähentää neuvotteluvaraa sopimuksettomaan eroon.

– Sopimuksettoman eron ajaminen aiheuttaa vastareaktion oman puolueen sisällä. Osa konservatiiviedustajista on valmiita estämään sen keinolla millä hyvänsä, Jokela sanoo.

Koska parlamentissa mikään ei ole muuttunut, voi uusi pääministeri joutua puheistaan huolimatta taipumaan brexitin lykkäykseen.

EU odottaa konkretiaa

Tilanteen ratkaiseminen voi vaatia myös uusia vaaleja.

– Joko niin, että Johnson itse ehdottaa niitä parlamentille ja hakee sitä kautta mandaattia brexitilleen. Labour-puolue voi myös esittää epäluottamusta pääministerille, ja jos riittävän moni konservatiivi lipeää, hallitus kaatuu.

Jokela huomauttaa, että uusien vaalien ennakointi aikaista tilanteessa, jossa tulevan pääministerin linjaukset eivät ole tiedossa. EU:ssa odotetaan nyt uuden pääministerin konkreettisia esityksiä siitä, millaiselle brexitille hän saa parlamentista tukea.

– Kansanäänestyksestä on yli kolme vuotta, ja Britannia on entistä jakautuneempi brexitin suhteen. Helppoa ja nopeaa ratkaisua ei ole näköpiirissä.