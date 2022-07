Tv-lähetykset katkovat muun muassa Jämsässä, Mäntässä, Virroilla ja Kuhmoisissa ensi viikon torstaina. Syynä ovat Digita Oy:n huoltotyöt Tampereen radio- ja tv-asemalla. Huollot tehdään kello 9–15.

Muut katkopaikkakunnat ovat Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kihniö, Nokia, Orivesi, Parkano, Ruovesi, Tampere Pyynikki ja Vammala.

Huoltotöistä aiheutuu seuraaville vapaasti vastaanotettaville tv-kanaville ja maksu-tv-kanaville kaksi 15 minuutin mittaista katkosta töiden alkaessa ja päättyessä:

Yle TV1, Yle TV2, MTV3, Nelonen, Yle Teema & Fem, AVA, Yle TV1 HD, Yle TV2 HD, Yle Teema & Fem HD, MTV3 HD, V sport 1 Suomi HD, V sport 2 Suomi HD, V sport + Suomi HD, V sport golf HD, V film action HD, V sport vinter HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Investigation Discovery , Disney Junior, Disney Channel, AdultTV.fi

Huoltotöistä aiheutuu seuraaville vapaasti vastaanotettaville tv-kanaville ja maksu-tv-kanaville 1,5 tunnin mittainen katkos:

TV5 , Kutonen, TLC , FOX, Frii , National Geographic, Sub , Liv, Jim, AlfaTV , Hero , INEZ , C More Max, MT , One Way TV, C More MAX HD, Liiga 1, C More First HD, V film premiere HD, C More Sport 1 HD, C More Sport 2 HD, C More Hits , C More Juniori, C More Series , Discovery Channel, Nick Jr., Nat Geo Wild , Animal Planet , V sport live 1, V sport live 2, V sport live 3, V sport live 4, V sport live 5.