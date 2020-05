Twitter puuttui taas Trumpin kirjoituksiin: kertoo presidentin kirjoituksen rikkovan palvelun sääntöjä

Twitter on jälleen puuttunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tviitteihin. Twitterin mukaan presidentin Minneapolisin mellakoita koskeva kirjoitus, jossa puhutaan mellakoitsijoiden ampumisesta, rikkoo Twitterin väkivallan ihannointia koskevia sääntöjä.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020