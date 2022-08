Twitterin entinen turvallisuusjohtaja syyttää yhtiötä salailusta ja pitää sen toimintaa uhkana kansalliselle turvallisuudelle ja demokratialle

Viestipalveluyhtiö Twitter on johtanut harhaan sekä käyttäjiä että Yhdysvaltain viranomaisia, sanoo yhtiön entinen turvallisuusjohtaja Peiter Zatko. Yhdysvaltalaismediat CNN ja Washington Post julkaisivat lausunnon, jonka Zatko on antanut muun muassa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC). Zatkon mukaan Twitter on muun muassa salannut räikeitä puutteita turvallisuudessaan sekä aliarvioinut roskapostitilien määrää. Ex-turvallisuusjohtajan mukaan yhtiön palkkalistoilla voi olla tälläkin...