Työtön voi tienata väliaikaisesti 500 euroa ilman etuusleikkauksia – vielä voimaantuloa odottavaa lakimuutosta sovelletaan jo kesäkuun ansioihin

Työtön voi kesäkuusta lähtien ansaita 500 euroa kuukaudessa ilman, että se vähentää hänen työttömyysetuuttaan. Tätä mieltä on eduskunta, joka tiistaina lakiesityksen toisessa käsittelyssä päätti väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin. Tarkoituksena on, että lakimuutos työttömyysturvan suojaosan kasvattamisesta tulee voimaan mahdollisimman pian. Lain soveltamisääntöihin on kirjattu, että voimaantulon päivästä huolimatta sitä voidaan soveltaa jo kesäkuun tienesteihin. Lakimuutos on voimassa…