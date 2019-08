Tyyntä myrskyn edellä Hongkongissa? Opiskelijajohtajan pidätyksen uskotaan vain lisäävän intoa osoittaa mieltä

Tunnelma Hongkongin vanhimman yliopiston suosituimmassa kahvilassa on ihmeellisen rento ja iloinen. On vaikea kuvitella, että se sijaitsee väkivaltaisten levottomuuksien koko kesän piinaamassa kaupungissa.

Suuri osa paikalla olevista opiskelijoista aikoo boikotoida syyskuussa alkavia luentoja. Myös tuhannet lukiolaiset ovat ilmoittaneet pysyvänsä kotona, kun lukukausi alkaa maanantaina.

– Tavoitteenamme on pakottaa Hongkongin johtajia ja Kiinaa kuuntelemaan meitä. Emme luovu ennen kuin vaatimuksiimme on suostuttu, englantia opiskeleva Jimmy Chen sanoo.

Chen on osallistunut lukuisiin mielenosoituksiin ja aikoo protestoida jatkossakin, vaikka lisääntyneet väkivaltaisuudet harmittavat häntä. Hänen mielestään Hongkong on kehittynyt niin huonoon suuntaan, että siirtyminen täysimittaiseen demokratiaan on ainoa pelastus.

– Nykyisen järjestelmän tarkoituksena on tehdä rikkaista vielä rikkaampia. Muiden elämä vaikeutuu jatkuvasti, hän selittää.

Vihastuttavia lakeja, opiskelijajohtaja pidätettiin

Hongkongin johtaja Carrie Lam ei ole näyttänyt minkäänlaisia merkkejä siitä, että hän olisi valmis kompromisseihin. Hän on sen sijaan suututtanut mielenosoittajia antamalla ymmärtää, että hän voisi mahdollisesti ottaa käyttöön niin kutsuttuja hätätilalakeja.

Lait ovat perua brittiläisen siirtomaavallan ajoilta. Ne ovat verrattavissa poikkeustilaan.

Poliisi puolestaan lietsoi tilannetta pidättämällä kansainvälisesti tunnetuimman opiskelijajohtajan Joshua Wongin perjantaina aamulla. Siviilipukuiset miehet työnsivät 22-vuotiaan Wongin autoon, joka vei hänet poliisiasemalle.

Wong pääsi myöhemmin vapaaksi takuita vastaan.

Wongin ohella Demosisto-liikkeen Agnes Chow pidätettiin perjantaina. Torstaina itsenäisyyden puolesta kampanjoiva Andy Chan puolestaan pidätettiin, kun hän oli matkalla lentokentällä.

Wong ja Agnes Chow asetettiin syytteeseen laittomasta kokoontumisesta poliisin päämajan edustalla kesällä.

Wong istui muutamia kuukausia vankilassa tuomittuna osallisuudestaan kolme kuukautta Hongkongia lamauttaneisiin mielenosoituksiin viisi vuotta sitten. Wong ei ole kuitenkaan henkilökohtaisesti osallistunut nyt käynnissä oleviin protesteihin, joten hänen pidättämistään pidetään yllättävänä.

Pidätyksen uskotaan myös saavan yhä enemmän ihmisiä osallistumaan mielenosoituksiin. Osapuolet syyttävät toisiaan lisääntyvästä väkivallasta, eikä loppua ole näkyvissä.

Lauantain mielenosoitusmarssi kuitenkin peruttiin.

– Luulen, että levottomuudet jatkuvat vielä puoli vuotta. Sen jälkeen elämä voi palautua entiselleen, opiskelija Rain Wong toivoo.

Kiina uhkaa, mielenosoittajat eivät välitä

Autonomisessa Hongkongissa pohditaan nyt, milloin Kiinan kärsivällisyys päättyy. Suuria määriä sotilaita on siirretty naapurikaupunkiin Shenzheniin, ja hallitsevan kommunistipuolueen mielenosoittajien vastainen retoriikka on yhä uhkaavampi.

Vaikka hongkongilaiset ovat tietoisia siitä, että armeija voi milloin tahansa ryhtyä tukahduttamaan mielenosoituksia, he suhtautuvat tilanteeseen häkellyttävän rauhallisesti. Myös mielenosoittajat ovat tehneet selväksi, ettei kommunistipuolue onnistu pelottelemaan heitä.

– En usko, että Kiinan johtajat ovat niin typeriä, että he käskevät armeijaa ottamaan Hongkongin haltuunsa. Tämä tuhoaisi Hongkongin, Rain Wong toteaa.

Joshua Wong on puolestaan ennustanut jopa miljoonan hongkongilaisen osallistuvan Kiinan kansallispäivänä järjestettävään mielenosoitukseen lokakuussa. Jos tämä ei provosoi Kiinan johtoa, niin sitten ei mikään.