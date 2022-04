Ukraina ja Venäjä vaativat Butshan tapahtumien käsittelyä YK:n turvallisuusneuvostossa

Sekä Venäjä että Ukraina ovat vaatineet Ukrainan Butshan kaupungin tapahtumien käsittelyä YK:n turvallisuusneuvostossa, kertoo The New York Times.

Venäjä on vaatinut turvallisuusneuvoston tapaamista maanantaille. Venäjän varasuurlähettiläs YK:ssa kertoi venäläisen uutistoimiston Tassin mukaan Butshan tapahtumissa olevan kyse “ukrainalaisten radikaalien provokaatiosta”.

Ukraina on taas vaatinut turvallisuusneuvoston tapaamista tiistaille. Ukrainan mukaan satoja ihmisiä on löydetty joukkohaudoista Butshassa Kiovan ulkopuolella. Ukraina syyttää Venäjää sotarikoksista.

YK ei ole vielä vahvistanut turvallisuusneuvoston kokouksen järjestämistä asian vuoksi.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kertoi sunnuntaina vaativansa riippumatonta tutkimusta siviilikuolemiin Butshan kaupungissa Ukrainassa.

Ainakin yli 1 400 siviiliä on kuollut ja yli 2 000 siviiliä on haavoittunut Ukrainassa Venäjän hyökättyä maahan, kertoo YK:n ihmisoikeusneuvosto.

Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

From 24 Feb—2 April, we recorded 3,455 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 1,417 killed, incl 121 children; 2,038 injured, incl 171 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. Update https://t.co/hA17imOEQW pic.twitter.com/5F56ZGK9Jo

— UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) April 3, 2022