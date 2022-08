Ukraina kertoo joukkojensa murtautuneen venäläislinjojen läpi lähellä Hersonia – "Menkää kotiin", Zelenskyi sanoo venäläissotilaille

Ukraina väittää asevoimiensa päässeen murtoon venäläislinjojen läpi useissa paikoissa lähellä Etelä-Ukrainassa sijaitsevaa Hersonin kaupunkia, uutisoi Reuters . Ukraina ilmoitti aloittaneensa eilen kauan odotetun vastahyökkäyksensä maan eteläosissa Venäjän asevoimien miehittämien alueiden vapauttamiseksi.

– Venäjän puolustus murtui muutamassa tunnissa, Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Oleksi Arestovich sanoi maanantaina.

Hänen mukaansa Ukrainan joukot pommittivat lauttoja, joilla Venäjä toimittaa tarvikkeita Dnipro-joen länsirannalla miehittämälleen alueelle.

Venäjä vuorostaan ilmoitti maanantaina Ukrainan vastahyökkäyksen alkaneen, väittäen sen kuitenkin “epäonnistuneen surkeasti” ja ukrainalaisten kärsineen “raskaita tappioita”.

Reuters ei ole voinut itsenäisesti vahvistaa taistelukentän uusimpia tapahtumia.

Korkea-arvoinen yhdysvaltalainen viranomainen kertoo CNN:lle , että Ukrainan joukkojen ja tykistön aktiivisuus Hersonin alueella on lisääntynyt “muutaman viime päivän aikana”.

Ukraina on hyökännyt muun muassa Venäjän huoltoyhteyksiin ja ammusvarastoihin useasti viime viikkoina.

Viranomainen ei kuitenkaan vielä kutsunut tätä uudeksi vastahyökkäykseksi.

Ukrainalainen sotilaslähde kertoi CNN:lle Ukrainan vapauttaneen neljä kylää venäläisiltä Hersonin kaupungin eteläpuolella.

– Operaatio alkoi yöllä venäjän asemien ja selustan massiivisella pommituksella. Hyökkäyksen pääsuunta oli Pravdynen kylä. Iskimme (niin kutsuttujen) Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen miliisien joukkoihin ja he pakenivat. Venäjän maahanlaskujoukot pakenivat heidän perässään, nimetön lähde väitti.

– Katsotaan, miten etenemme tästä eteenpäin. Kohteemme on Herson, hän lisäsi.

Zelenskyi kehotti maanantai-illan videopuheessaan venäläissotilaita jättämään asemansa.

– Jos he haluavat selviytyä, venäläissotilaiden on aika paeta. Menkää kotiin. Jos teitä pelottaa palata koteihinne Venäjällä, annamme tällaisten miehittäjien antautua ja takaamme heille, että noudatamme Geneven yleissopimusta. Jos he eivät kuuntele minua, he saavat kohdata puolustajamme, jotka eivät pysähdy ennen kuin he vapauttavat kaiken Ukrainalle kuuluvan.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt yli puoli vuotta.