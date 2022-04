Ukraina Lavrovin maailmansotapuheista: Venäjä tuntee häviävänsä

Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban mukaan Venäjän varoitukset kolmannen maailmasodan vaarasta johtuvat siitä, että Venäjä tuntee häviävänsä sodan Ukrainassa. Kuleba tviittaa Venäjän myös menettäneen toivonsa siitä, että se voisi säikytellä muun maailman lopettamaan tukensa Ukrainalle.

Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022