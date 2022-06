Ukraina on saanut Saksalta tehokkaita haupitseja käyttöönsä

Luhanskin kuvernööri: Taistelut Sjeverodonetskissa ovat jatkuneet ja lisäksi Venäjän tulitus on aiheuttanut katastrofaaliset tuhot läheisessä Lysytshanskin kaupungissa.

Ukraina kertoo ottaneensa vihdoin käyttöön Saksasta lähetettyä pitkälle kehitettyä tykistöaseistusta. Kyse on tela-alusteisista Panzerhaubitze 2000 -haupitseista, kertoi Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov Twitterissä tiistaina.

Saksa ilmoitti viime kuussa lähettävänsä seitsemän haupitsia Ukrainaan. Saksalla on varastoissa noin sata Panzerhaubitze 2000 -haupitsia, joista kuitenkin vain 40 on taisteluvalmiina.

Yhdysvallat, Ranska ja muut Ukrainan liittolaiset ovat luvanneet lisää raskasta aseistusta Ukrainalle. Yhdysvalloista asetoimituksia on määrä saapua Ukrainaan tässä kuussa.

Putin ylpeä sotilaistaan Ukrainassa

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi olevansa ylpeä sotilaidensa toiminnasta Ukrainassa. Hänen mukaansa “sotilaallisen erikoisoperaation” aikana sotilaat ovat toimineet “rohkeasti, ammattimaisesti, kuin todelliset sankarit”.

Putin puhui tiistaina tilaisuudessa, jossa oli mukana sotilasakatemiasta valmistuneita.

Presidentti viittasi myös Ukrainan sodan aiheuttamiin Venäjän vastaisiin pakotteisiin. Niistä Putinin mukaan selvitään.

Putin sanoi myös, että uusien uhkien ja riskien edessä Venäjä kehittää ja vahvistaa asevoimiaan. Uusi mannertenvälinen ballistinen Sarmat-ohjus otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä, Putin lisäsi.

Venäjän uskotaan pyrkivän valtaamaan Sjeverodonetskin tällä viikolla

Ukrainan viranomaiset uskovat Venäjän pyrkivän valtaamaan Itä-Ukrainan Sjeverodonetskin kaupungin tällä viikolla, kertoi ajatushautomo Institute for the Study of War .

Ajatushautomon mukaan Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Malyar sanoi maanantaina Venäjän johdon asettaneen tämän viikon sunnuntain takarajaksi Luhanskin alueen valtaamiselle, mikä tarkoittaa todennäköisesti kiihtyviä taistelutoimia Sjeverodonetskin valtaamiseksi.

Luhanskin kuvernööri Serhi Haidai sanoi tiistaina, että taistelut Sjeverodonetskissa ovat jatkuneet ja lisäksi Venäjän tulitus on aiheuttanut katastrofaaliset tuhot läheisessä Lysytshanskin kaupungissa.

Peskov kommentoi kahta vangittua amerikkalaista

Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov väitti NBC Newsin haastattelussa, että Geneven sopimukset eivät koske Ukrainan puolella sotineita kahta yhdysvaltalaista. Peskovin haastattelu oli ensimmäinen kerta, kun Kreml kommentoi Venäjän vangitsemien kahden Yhdysvaltain armeijan veteraanin tapausta, NBC kertoo.

Peskovin mukaan vangittu kaksikko ei kuulu Ukrainan armeijaan, vaan he ovat palkkasotureita. Tämän vuoksi Geneven sopimuksen säännöt eivät Peskovin mukaan koske heitä.

Hänen mukaansa kaksikko on osallistunut “laittomaan toimintaan” ampumalla kohti Venäjän sotilaita Ukrainan alueella. Peskovin mukaan riippuu tutkimuksien tuloksista, voivatko nämä vangitut saada kuolemanrangaistuksen.

Geneven kansainväliset sopimukset säätelevät muun muassa sotavankien kohtelua.

