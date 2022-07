Ukraina syyttää Venäjän käyttäneen Käärmesaarella fosforipommeja

Ukrainan asevoimat syyttää Venäjän tehneen eilen Käärmesaarella iskuja fosforipommeja käyttäen. Asevoimien tiedotteen yhteydessä julkaistiin video, jossa lentokone näyttää pudottavan pommeja saarelle ainakin kahdesti. Iskujen jälkeen saaren ylle näyttää videolla nousevan valkoisia juovia.

Päivää aiemmin Venäjän oli kerrottu vetäneen joukkonsa Mustallamerellä sijaitsevalta saarelta.

Venäjä selitti vetäytymistä strategisesti tärkeältä saarelta “hyvän tahdon eleeksi”, joka osoittaa, ettei maa halua estää YK:n pyrkimyksiä saada viljanvienti Ukrainasta meriteitse käyntiin. Saarta on kuitenkin pidetty strategisena kohteena, lähellä Odessan sataman laivaväyliä.

Perjantaina Ukrainan asevoimat syytti Venäjää siitä, ettei se kykene kunnioittamaan edes omia julistuksiaan.

Fosforiaseet ovat polttoaseita, jotka jättävät taivaalle tunnistettavan valkoisen vanan. Niiden käyttö siviilejä vastaan on kielletty kansainvälisellä sopimuksella, mutta niiden käyttö sotilaskohteita vastaan on edelleen sallittua.

Ukraina on syyttänyt Venäjää useaan otteeseen fosforiaseiden käyttämisestä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan helmikuun lopulla. Ukrainan mukaan Venäjä on käyttänyt fosforiaseita myös siviilialueilla. Venäjä on kiistänyt syytökset.

Lännen aseet muuttivat asetelman saarella

Käärmesaaresta tuli sodan ensimmäisinä päivinä Ukrainan puolustustahdon symboli, kun saarella olleet ukrainalaissotilaat kieltäytyivät antautumasta venäläisen sota-aluksen vaatimuksesta. Saarelta haistateltiin venäläisalukselle.

Saaren jouduttua venäläisten haltuun Venäjän uskottiin yrittävän käyttää saarta koko Mustanmeren läntisen osan kontrolloimiseksi, jotta se voisi hyökätä mereltä.

Kun Ukraina sai tukijoiltaan lännessä pidemmän kantaman ohjuksia sekä sotilasvarusteita, näytti Venäjän tilanne Käärmesaarella muuttuvan kestämättömäksi.

Ukrainan asevoimat on tulittanut Käärmesaarta viime päivinä raskaasti tykistöllä ja raketeilla, joten venäläisillä ei todennäköisesti ollut muuta vaihtoehtoa kuin jättää saari. Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyi onkin kehunut joukkojaan tapahtuneesta.