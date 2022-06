Ukraina on täysin riippuvainen lännen toimittamasta aseavusta ja sillä on vaikeuksia hillitä Venäjän etenemistä sodan etulinjoilla, sanoo maan sotilastiedustelun varajohtaja Vadym Skibitsky The Guardian lehden haastattelussa.

– Tämä on nyt tykistösota, ja me häviämme tykistön suhteen Venäjälle, Skibitsky sanoo.

Tiedustelujohtaja sanoo Venäjällä olevan kymmenestä viiteentoista tykkiä jokaista Ukrainan tykkiä kohden.

Skibitskyn mukaan Ukrainan tykistöä uhkaa myös ammuspula. Hän sanoo maan käyttävän 5000–6000 tykinammusta päivittäin.

– Olemme käyttäneet lähes kaikki ammuksemme ja turvaudumme tällä hetkellä 155 millimetrisiin Naton standardikranaatteihin. Lisäksi Euroopasta toimitetaan meille pienemmän kaliiperin ammuksia, mutta heidänkin varastonsa tyhjenevät.

Sodan alkupäivinä Venäjä iski ukrainalaiskohteisiin ohjuksilla lähes jatkuvasti, mutta viimeisen kahden kuukauden aikana laukaistujen ohjusten määrä on vähentynyt. Ukrainan asevoimien mukaan Venäjän ampumien ohjusten määrä vaihtelee kymmenen ja neljäntoista välillä päivittäin. Yhden ohjuksen valmistaminen maksaa arvioiden mukaan sadoistatuhansista jopa useisiin miljooniin niiden tyypistä riippuen.

– Olemme huomanneet, että Venäjä tekee paljon vähemmän ohjusiskuja. He ovat myös käyttäneet vanhoja Neuvostoliiton peruja olevia ohjuksia. Tämä todistaa, että heidän ohjusvarastonsa hupenevat.

Skibitsky arvioi, että Venäjä on käyttänyt noin 60 prosenttia ohjusvarastoistaan, eikä se pysty valmistamaan uusia nopealla aikataululla pakotteiden vuoksi.

Ukrainan mukaan suurin osa Venäjän joukoista on tällä hetkellä keskitetty rintaman itäosiin Donbasiin.

Maan eteläosissa Venäjän joukot ovat sen sijaan kaivautuneet puolustusasemiin ja valmistautuvat pitkittyneeseen asemasotaan. Skibitskyn mukaan venäläiset ovat rakentaneet paikoin kaksin- ja kolminkertaisia puolustuslinjoja.

– Näiden alueiden palauttaminen takaisin Ukrainan hallintaan on nyt vaikeampaa. Siksikin me tarvitsemme lisää aseita.

Ukrainan sotilastiedustelu uskoo, että Venäjä pystyy jatkamaan nykyisellä tahdillaan vielä vuoden ilman, että sen tarvitsisi valmistaa uusia aseita tai kutsua lisää ihmisiä palvelukseen.

Skibitsky ei sulje pois mahdollisuutta siitä, että Venäjä jäädyttäisi konfliktin joksikin aikaa vastineeksi pakotteiden poistamisesta.

– Mutta sitten he vain aloittavat uudestaan. Katsokaa viimeistä kahdeksaa vuotta täällä.