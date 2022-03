Ukrainalainen rocktähti perui Yhdysvaltain-kiertueen ja jäi puolustamaan kotimaataan – nyt hänen riipaiseva videonsa kiertää sosiaalisessa mediassa

Ukrainan suosituimpiin musiikkiyhtyeisiin lukeutuvan BoomBoxin keulahahmo Andriy Khlyvnyuk on noussut hitiksi sosiaalisessa mediassa. Aiheesta kirjoittaa muun muassa The Guardian . Khlyvnyukin oli määrä lähteä Yhdysvaltain ja Kanadan kiertueelle, mutta monien muiden tavoin hän päätti jäädä puolustamaan kotimaataan. Buzzfeedin haastattelussa Khlyvnyuk kertoo päätöksensä taustoista. – Tämä on velvollisuuteni. Ukraina on kotini, 42-vuotias laulaja kertoo. – Me emme...

