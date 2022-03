Ukrainalaisen poliisipäällikön sankarillinen tarjous Venäjälle: "Tarjoan elämäni vastineeksi, jos Mariupolin lapset päästetään pois"

Ukrainalaisen poliisikenraalin Vyacheslav Abroskinin kerrotaan tehneen sankarillisen tarjouksen. Itsenäinen ukrainalaisjournalisti Olga Tokariuk kertoo Twitterissä, että Abroskin on tarjoutunut antautumaan itse venäläisjoukoille, jos venäläiset vastineeksi evakuoivat Mariupolissa jumissa olevat lapset. – Minä antaudun vankeuteen kaupungin uloskäynnin viimeisellä tarkastuspisteellä, jos lasten annetaan mennä, Tokariuk kertoo Abroskinin sanoneen. Ukrainian police general Vyacheslav Abroskin offered to surrender himself to Russians...

