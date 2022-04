Ukrainalaisjärjestön puheenjohtaja: Venäläissotilaat käyttäneet raiskauksia laajasti sodankäynnin välineenä

Venäläisjoukot ovat käyttäneet seksuaalista väkivaltaa laajalti sodankäynnin välineenä alueilla, joilta se on Ukrainassa vetäytymässä. Raiskausten mittakaava on vähitellen paljastumassa, kun venäläisjoukot ovat vetäytyneet ja Kiovaa ympäröivien alueiden naiset ja tytöt ovat alkaneet raportoida venäläissotilaiden rikoksista poliisille, medialle ja ihmisoikeusjärjestöille, kertoo The Guardian . Tutkijoille on raportoitu muun muassa joukkoraiskauksista, aseella uhaten tehdystä väkivallasta ja lasten...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja