Ukrainalaisneuvottelijat: Putinin ja Zelenskyin tapaaminen on mahdollinen

Ukrainan neuvottelijat kertovat neuvottelujen Venäjän kanssa edistyneen tiistaina sen verran, että tapaaminen maiden presidenttien Volodymyr Zelenskyin ja Vladimir Putinin välillä on mahdollinen. Maiden valtuuskunnat neuvottelivat kasvotusten Turkin Istanbulissa. Molempien osapuolten mukaan neuvotteluissa tapahtui edistystä, ja myös Venäjän pääneuvottelijan Vladimir Medinskin mukaan presidenttien tapaaminen on mahdollinen. Vielä maanantaina Venäjä oli torjunut ajatuksen Putinin ja Zelenskyin tapaamisesta. Ukrainalaisneuvottelijoiden mukaan Ukraina on kertonut olevansa...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja