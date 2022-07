Ukrainan armeija kiisti separatistien väitteet Lysytshanskin saarrosta ja sanoi kaupungin olevan sen joukkojen hallinnassa

Ukrainan armeija sanoi lauantaina taistelujen riehuvan kiivaina Lysytshanskin kaupungin ympärillä Itä-Ukrainassa. Armeija kuitenkin kiisti Venäjän tukemien separatistien väitteet, joiden mukaan kaupunki olisi saarrettu.

– (Lysytshansk) on Ukrainan armeijan hallinnassa, sanoi Ukrainan kansalliskaartin tiedottaja Ruslan Muzytshuk.

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai sanoi Venäjän joukkojen moukaroivan Lysytshanskia. Tarkoituksena on kaataa viimeinen vastarinnan linnake Luhanskin maakunnassa, kirjoitti Guardian -lehti.

Britannian sotilastiedustelun lauantain raportissa puolestaan sanottiin Venäjän joukkojen edenneen hieman Lysytshanskin ympärillä. Lisäksi kerrottiin, että alueella jatkuvat ilma- ja tykistöiskut.

Lukashenkan ohjusväitteet

Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka väitti lauantaina maansa armeijan pudottaneen joitakin päiviä sitten ohjuksia, jotka oli ammuttu Ukrainan puolelta. Asiasta kertoi Valko-Venäjän valtiollinen uutistoimisto Belta.

Lukashenka ei tarkentanut, missä väitetty ohjusisku olisi tapahtunut, kertoi BBC .

Viime viikolla Ukraina sanoi, että Valko-Venäjän puolelta oli ammuttu ohjuksia Ukrainan puoleiselle raja-alueelle.

Lukashenkan mukaan Valko-Venäjä ei pyri taistelemaan Ukrainassa. Venäjän pitkäaikainen liittolainen Valko-Venäjä on kuitenkin tukenut Venäjän sotatoimia Ukrainassa toimimalla venäläisjoukkojen selustatukikohtana.

Venäjän joukot ylittivät Valko-Venäjän ja Ukrainan välisen rajan yrittäessään vallata Kiovaa siinä onnistumatta.

Venäjä teki Käärmesaarelle iskuja

Ukrainan asevoimat syyttää Venäjän tehneen perjantaina Käärmesaarella iskuja fosforipommeja käyttäen. Asevoimien tiedotteen yhteydessä julkaistiin video, jossa lentokone näyttää pudottavan pommeja saarelle ainakin kahdesti. Iskujen jälkeen saaren ylle näyttää videolla nousevan valkoisia juovia.

Päivää aiemmin Venäjän oli kerrottu vetäneen joukkonsa Mustallamerellä sijaitsevalta saarelta.

Fosforiaseet ovat polttoaseita, jotka jättävät taivaalle tunnistettavan valkoisen vanan. Niiden käyttö siviilejä vastaan on kielletty kansainvälisellä sopimuksella, mutta niiden käyttö sotilaskohteita vastaan on edelleen sallittua.

Ukraina on syyttänyt Venäjää useaan otteeseen fosforiaseiden käyttämisestä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan helmikuun lopulla. Ukrainan mukaan Venäjä on käyttänyt fosforiaseita myös siviilialueilla. Venäjä on kiistänyt syytökset.

Brittitiedustelu: Venäjän käyttämät ohjukset eivät sovi tarkkoihin iskuihin

Venäjä on käyttänyt viime päivinä Ukrainassa ohjuksia, jotka eivät sovi tarkkoihin iskuihin, arvioi Britannian sotilastiedustelu lauantaisessa raportissaan .

Maanantaina Ukrainan keskiosassa Krementshukissa ostoskeskukseen osunut ohjus oli sotilastiedustelun mukaan valvontakameramateriaalin perusteella hyvin todennäköisesti Kh-32-ohjus. Niitä ei ole optimoitu iskemään tarkasti maakohteisiin etenkään kaupunkiympäristössä, mikä lisää huomattavasti todennäköisyyttä aiheuttaa sivullisia uhreja rakennetussa ympäristössä, raportissa kerrotaan.

Sotilastiedustelu arvioi jo aiemmin tällä viikolla, että iskun oli mahdollisesti tarkoitus osua läheiseen infrastruktuurikohteeseen.

Loppuviikon iskuissa Odessan alueella käytettiin brittitiedustelun mukaan todennäköisesti vanhempia, neuvostoaikaisia Kh-22-ohjuksia. Nämä ovat raportin mukaan vielä vähemmän tarkkoja kuin uudemmat Kh-32-ohjukset eivätkä sovi tarkkoihin iskuihin.

