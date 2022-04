Ukrainan liikenneinfran kärsimät tuhot vaikeuttavat avun viemistä – Zelenskyi toivoo talouden palauttamista "maksimitasolle"

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo Venäjän joukolta vapautettujen alueiden pyrkivän nyt palauttamaan tavanomaisia toimintojaan taisteluiden jäljiltä. Perjantaina illalla julkistetussa viestissä Zelenskyi kertoi tavanneensa aiemmin päivällä viranomaisia, joiden kanssa hän keskusteli muun muassa talouteen liittyvistä aiheista.

Presidentin mukaan neljä viidesosaa ukrainalaisyrityksistä, erityisesti raskasta teollisuutta, on palannut töihin turvallisilla alueilla. Hän sanoo, että liikenneverkkoja rakennetaan nyt uudelleen. Taloutta vauhdittamalla nopeutetaan hänen mukaansa myös rauhan palauttamista.

– Mikä tilanne onkaan, kaikissa kaupungeissa ja yhteisöissä, joissa ei ole miehittäjiä tai väkivaltaisuuksia, on välttämätöntä palauttaa talous maksimitasolle.

Zelenskyi kertoi myös kylvökauden jatkuvan kaikilla maan alueilla, myös Itä-Ukrainassa Luhanskissa ja Donetskissa.

Lisäksi perjantain tapaamisessa oli keskusteltu Euroopan komission puheenjohtajalta Ursula von der Leyeniltä saadun kyselyn täyttämisestä. Zelenskyi kuvailee tätä tarpeelliseksi vaiheeksi maan valmistautumisessa EU-jäsenyysehdokkuuteen.

– Työ on lähes valmis, ja pian toimitamme vastaukset Euroopan unionin edustajille.

Britannian puolustusministeriön tuoreimmassa tilannekatsauksessa todetaan, että tieinfrastruktuuri Ukrainan konfliktialueilla on kärsinyt mittavia vahinkoja.

– Venäjän joukot ovat pahentaneet tätä (tilannetta) tuhoamalla siltoja, käyttämällä maamiinoja ja hylkäämällä ajoneuvoja avainreiteille vetäytyessään Pohjois-Ukrainasta, ministeriö kirjoittaa.

