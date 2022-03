Ukrainan miehitetylle alueelle juntataan uutta "kansantasavaltaa" – vastarinta on kuitenkin yllättävän lujaa

Kolme viikkoa hyökkäyksen käynnistymisestä ja Venäjän joukoilla on edelleen kaikki Ukrainan tärkeimmät kaupungit valloittamatta. Suurin miehittäjän saappaan alle jäänyt kaupunki on noin Tampereen kokoinen Herson Etelä-Ukrainassa. Hersonin tilannekin on kaikkea muuta kuin selvä. Se on ollut sotatilakartoissa Venäjän valtaamaa aluetta jo parin viikon ajan, mutta silti Ukrainan asevoimat onnistuivat tekemään tiistaina Hersonin lentokentällä todella tuhoisan...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja