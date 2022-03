Ukrainan mukaan Venäjä pommitti teatteria, josta sadat olivat hakeneet suojaa – satelliittikuvien mukaan teatterin ulkopuolelle oli maahan kirjoitettu venäjäksi "lapsia"

Ukrainan eteläosassa sijaitsevan saarretun Mariupolin satamakaupungin viranomaiset kertoivat keskiviikkona venäläisjoukkojen pommittaneen teatteria, josta sadat ihmiset olivat hakeneet suojaa.

Paikallisviranomaiset julkaisivat kuvan teatterista, joka oli osittain raunioina. Viranomaisten mukaan teatteria pommitettiin lentokoneesta.

Mahdollisista uhreista ei ollut kuitenkaan keskiviikkona tietoa, koska jatkuva kranaattituli teki mahdottomaksi päästä teatterille. Tietoja ei myöskään pystytty vahvistamaan riippumattomista lähteistä.

Yhdysvaltalaisen avaruusteknologiayhtiö Maxarin maanantaina ottamista satelliittikuvista näkyy, kuinka pommitetun teatterin kummallekin puolelle oli kirjoitettu maahan isoin kirjaimin venäjäksi sana “lapsia”. Teksti on luettavissa ilmasta. Satelliittikuvista kertovat muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Ukrainassa on Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen saanut keskiviikkoaamuun mennessä surmansa ainakin 103 lasta, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Presidentti jakoi tuoreen lukeman uutiskanava CNN:n mukaan Facebookissa julkaistulla videolla.

Zelenskyin mukaan venäläisjoukot ovat aiheuttaneet Ukrainassa satoja kertoja enemmän vahinkoja kuin Itä-Ukrainassa sijaitsevalla Donbassin alueella kahdeksan sotavuoden aikana. Ukrainasta on tuhottu hänen mukaansa muun muassa 400 oppilaitosta.

Paikallisviranomaiset ovat CNN:n mukaan kertoneet myös Mariupolissa sijaitsevan uimahallin joutuneen keskiviikkona venäläispommituksen kohteeksi. Uutiskanava on paikantanut ja todentanut kaupungin paikallishallinnon tuhoista julkaiseman videon todenperäisyyden.

Uimahallia oli käytetty niin ikään siviilien suojana. Pelastushenkilöstön kerrottiin yrittäneen keskiviikkona saada raskaana olevia naisia turvaan raunioista.

– Täällä oli ainoastaan raskaana olevia naisia sekä naisia alle kolmevuotiaiden lasten kanssa, paikallisviranomainen Maxim Katsh kertoi videolla CNN:n mukaan.

Venäjän puolustusministeriö kiisti venäläisjoukkojen pommittaneen Mariupolia keskiviikkona. Sen sijaan ministeriö väitti, että teatterin olisi tuhonnut räjähdys, jonka taustalla olisi ukrainalainen nationalistipataljoona.

Venäjä on jo syyttänyt samaista aseistautunutta ryhmää viime viikolla tehdystä äitiys- ja lastensairaalan pommituksesta.

Venäjän kerrottiin viime viikolla tehneen mariupolilaissairaalaan ilmaiskun, jossa kuoli ainakin kolme ihmistä. Ilmaisku tuomittiin laajasti maailmalla.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan saarretussa Mariupolissa on saanut surmansa jo yli 2 000 ihmistä.

Viranomaiset kertoivat jo aikaisemmin keskiviikkona venäläisten pommittaneen Mariupolista pakenevia siviilejä. Uhrien määrästä ei tässäkään tapauksessa ollut tietoa.

Mariupolissa on ollut edelleen loukussa ainakin noin 300 000 ihmistä, joiden tilanne on epätoivoinen. Venäjä ei ole sallinut avustuskuljetuksia kaupunkiin.

CNN:n mukaan Mariupolista pääsi keskiviikkona lähtemään noin 11 000 ihmistä kohti Zaporizhzhjaa. Asia selviää uutiskanavan mukaan

Mariupolin kaupunginvaltuuston Telegram-kanavalle tehdystä julkaisusta. Valtuuston mukaan ihmisten pakomatkan avittamiseksi valjastettiin myös 15 bussia.

Keskiviikkoiltaan mennessä Venäjän hallussa olevien alueiden läpi Ukrainan käsissä olevaan Zaporizhzhjaan oli päässyt kulkemaan yli 6 400 mariupolilaista. Heidän joukossaan oli yli 2 000 lasta.

Viranomaisten mukaan avustuskuljetusten ja kaupunkilaisten evakuointiin tarkoitettujen tyhjien linja-autojen pääsy kaupunkiin on edelleen estetty venäläisten toimesta.

Venäjä jatkoi keskiviikkona myös Ukrainan pääkaupungin Kiovan tulittamista kaupunkiin määrätyn lähes kaksipäiväisen ulkonaliikkumiskiellon aikana.

Ukrainan pohjoisosassa sijaitsevassa Tshernihivissä kerrottiin keskiviikkona tehdyn iskun leipäjonoon. Aiemmin iskussa kerrottiin kuolleen kymmenen ihmistä, mutta paikallisviranomaisten mukaan kuolonuhrien määrä on noussut 13:een, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Paikallisen poliisipäällikön mukaan iskussa haavoittui lisäksi kymmeniä ihmisiä. Hänen mukaansa leipää jonottaneet ihmiset saivat surmansa pommituksessa, jossa pommeja osui muun muassa viereiseen kerrostaloon. Iskun kerrotaan tapahtuneen keskiviikkoaamuna.

Leipäjonoiskusta kertoi keskiviikkona myös Yhdysvaltain Kiovan-suurlähetystö Twitterissä. Yhdysvaltalaisedustusto painotti, että tällaisten kammottavien iskujen tulee loppua.

Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 16, 2022