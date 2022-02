Ukrainan presidentti ja ulkoministeri Twitterissä: Italia ja Kypros tukevat Venäjän jättämistä Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyi kertoo Twitterissä, että Italian pääministeri Mario Draghi on puhelinkeskustelussa tukenut Venäjän irrottamista Swift-maksujärjestelmästä. This is the beginning of a new page in the history of our states 🇺🇦 🇮🇹. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia's disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU....

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja