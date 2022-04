Ukrainan presidentti Zelenskyi: Venäjän suurhyökkäys Itä-Ukrainaan on alkanut – "Me taistelemme"

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo Telegram-tilillään Venäjän suurhyökkäyksen Itä-Ukrainaan Donbassin alueelle alkaneen.

– Voimme vahvistaa, että Venäjän joukot ovat aloittaneet taistelun Donbassista, johon he ovat valmistautuneet jo pitkän aikaa. Suuri osa Venäjän armeijasta on nyt keskittynyt tähän hyökkäykseen, Zelenskyi kirjoittaa.

– Ei ole väliä paljonko Venäjä tuo sotilaita tänne, me taistelemme. Puolustamme itseämme, Zelenskyi jatkoi.

Hieman ennen Zelenskyin kirjoitusta Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kertoi Venäjän aloittaneen hyökkäyksen.

– Tämä on helvetti. Hyökkäys, josta on puhuttu viikkoja, on alkanut. Taisteluja Rubitshnessa ja Popasnassa ja myös muissa kaupungeissa taistellaan.

Zelenskyi sanoo myöhään maanantaina pitämässään puheessa, että Venäjä ei ole hidastanut ohjushyökkäystä Ukrainaan. Hän näkee, että Venäjälle tulee pakotteiden takia olemaan erittäin vaikeaa palauttaa ohjusvarastoaan ennalleen.

– Kun kaikki pakotteiden kiertämiseen käytetyt porsaanreiät tukitaan ja kun asetetaan vieläkin tiukempia pakotteita, Venäjän ohjuskapasiteetin palauttaminen on epärealistista.

Ukrainan kansallisen turvallisuusneuvoston sihteeri Oleksi Danilovin mukaan Venäjä on yrittänyt murtaa Ukrainan puolustusta lähes koko rintamalinjalla Donetskin, Luhanskin ja Harkovan alueilla.

Ukrainan armeija kertoi puolestaan aiemmin maanantaina Facebookissa, että Venäjä on jatkanut lisäyksiköiden muodostamista Rostovin alueella sekä miehittämällään Krimin niemimaalla. Joukkoja on suunniteltu käytettävän suojaamaan hallintorakennuksia sekä elintärkeää infrastruktuuria vallatuilla alueilla. Ukrainan armeija sanoo Venäjän pyrkivän tällä hetkellä saamaan Donetskin ja Luhanskin alueet täysin hallintaansa ja säilyttämään aiemmin valtaamansa alueet.

Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin kahdeksan ihmistä kuoli maanantaina venäläisten pommituksissa. Kuvernööri Haidain mukaan neljä ihmistä sai surmansa, kun he yrittivät paeta Kreminnan kaupungista, jonka Venäjä valtasi maanantaina. Guardian kirjoittaa aamuyöstä, että Luhanskin alueen johdosta oli vahvistettu Telegramissa, että venäläisjoukot olivat saaneet kaupungin haltuunsa.

Venäjän maanantaina tekemässä ohjusiskussa läntiseen Lvivin kaupunkiin kuoli ainakin seitsemän ihmistä.

Viikonloppuna Venäjä kertoi satamakaupunki Mariupolin valtaamisen olevan lähellä. Kaupunki on yhä valtaamatta, ja ukrainalaisten vastarinta Mariupolissa on hidastanut venäläisjoukkojen etenemistä muualla. Mariupolin infrastruktuuri on vaurioitunut pahoin taisteluissa ja myös kaupungin asukkaat ovat kärsineet.

Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja John Kirby sanoo yhdysvaltalaiskanava CNN:lle, että on erittäin vaikea arvioida, kuinka kauan ukrainalaisjoukot pystyvät puolustamaan kaupunkia. Hänestä venäläiset eivät välttämättä edes saa kaupunkia haltuunsa.

– Ukrainalaiset ovat pitäneet kiinni Mariupolista jo pitkään, pidempään kuin monet luulivat, Kirby sanoi.

Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

“We’ve seen no sign out of the Ukrainians that they’re not willing to continue to defend that city.”@PentagonPresSec John Kirby tells @PamelaBrownCNN why he doesn’t think it is “inevitable” that Mariupol will fall to Russia. pic.twitter.com/NcFfIBUVAP

— CNN (@CNN) April 18, 2022