Ukrainan sodan myötä ennätysmäärä ihmisiä vastaanottojärjestelmän piirissä – yli 35 000 Ukrainasta paennutta hakenut tilapäistä suojelua Suomesta

Huomattava osa tilapäistä suojelua hakevista ja saavista on lapsia äiteineen. Suomeen on tullut myös ilman huoltajaa olevia lapsia, jotka valtaosin tulevat kuitenkin sukulaisten tai perheystävien kanssa.

Yli 35 000 Ukrainasta paennutta on hakenut tilapäistä suojelua Suomesta Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopulla, kertoo Maahanmuuttovirasto (Migri).

Ukrainan sodan myötä vastaanottojärjestelmän piiriin on saapunut enemmän ihmisiä kuin koskaan, Migri kertoo.

Vastaanottojärjestelmässä on tällä hetkellä yli 37 000 henkilöä. Ennen tätä vastaanottojärjestelmässä on ollut eniten asiakkaita vuonna 2015, jolloin Suomeen saapui yli 32 000 turvapaikanhakijaa, Migri kertoo.

Monet tulijoista järjestävät majoituksensa itse. Migrin mukaan suurin osa tilapäistä suojelua saavista tai hakeneista, noin 65 prosenttia, asuu tällä hetkellä muualla kuin vastaanottokeskuksissa. Tilanne voi kuitenkin muuttua ja vastaanottokeskuksille tulla enemmän tarvetta.

Tällä hetkellä toiminnassa on 77 vastaanottokeskusta, niiden sivutoimipistettä ja yksityismajoittujien palvelupistettä sekä kahdeksan alaikäisyksikköä. Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Suomessa oli 20 vastaanottokeskusta ja seitsemän alaikäisyksikköä.

Lasten on mahdollista käydä koulua Suomessa

Huomattava osa tilapäistä suojelua hakevista ja saavista on lapsia äiteineen. Suomeen on tullut myös ilman huoltajaa olevia lapsia, jotka valtaosin tulevat kuitenkin sukulaisten tai perheystävien kanssa. Yhteensä noin kolmannes tulijoista on lapsia.

Suomessa aloittaa tänä syksynä koulunkäynnin yhteensä yli 3 500 ukrainalaista oppilasta kaikilla koulutusasteilla, kertoi Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen tiedotustilaisuudessa viime viikolla.

Luvut tarkentuvat vielä koulujen alettua. Keväällä opetukseen osallistui vain 2 000 ukrainalaista eri puolilla Suomea.

Valtaosa ukrainalaisista oppilaista aloittaa perusopetuksessa ja valmistavassa opetuksessa, osa lukioissa.

Ukrainasta Suomeen paenneiden joukossa on myös erityisryhmiä. Migrin mukaan Suomeen on esimerkiksi saapunut joitakin kymmeniä ikääntyneitä, muistisairaita, kehitysvammaisia tai vaikeammista vammoista kärsiviä ihmisiä.