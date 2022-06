Ukrainan Ankaran suurlähettiläs sanoi perjantaina, että Turkki on yksi niistä maista, jotka ostavat viljaa, jonka Venäjä on varastanut Ukrainasta, kertoo uutistoimisto Reuters. Suurlähettiläs Vasyl Bodnar kertoi myös toimittajille, että hän on hakenut apua Turkin viranomaisilta ja Interpolilta selvittääkseen, kuka on osallisena Turkin vesien kautta siirrettäviin viljakuljetuksiin....

