Ukrainan valtakunnansyyttäjän toimiston mukaan Venäjän sota on tähän mennessä tappanut ainakin 177 lasta Ukrainassa, kertoo ukrainalaismedia The Kyiv Independent. Lisäksi yli 336 lasta on loukkaantunut, virasto raportoi sunnuntaina....

