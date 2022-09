Ukrainan Zelenskyi: Neuvottelut Venäjän kanssa sodan lopettamiseksi tällä hetkellä "mahdottomat"

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että neuvottelut Venäjän kanssa sodan lopettamiseksi ovat tällä hetkellä “mahdottomat”.

Hän kertoi näkemyksensä lauantaina paneelikeskustelussa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa järjestetyssä vuosittaisessa Jaltan konferenssissa.

Zelenskyin puheista paneelikeskustelussa kertoivat myös ainakin uutiskanava CNN ja Kyiv Independent .

Zelenskyi sanoi, että Ukraina haluaa lopettaa sodan, mutta hänen mukaansa merkittävää vuoropuhelua ei voida saada aikaan ilman poliittista tahtoa Venäjältä. Zelenskyin mukaan venäläiset eivät ole valmiita myöntämään miehittävänsä osaa Ukrainasta.

Jaltan konferenssia on järjestetty vuosittain vuodesta 2004 lähtien, ja sen tarkoituksena on edistää Ukrainan yhdentymistä Eurooppaan ja muuhun maailmaan. Konferenssi on koonnut yhteen keskustelemaan muun muassa poliitikkoja sekä liike-elämän ja median edustajia. Myös Suomen presidentti Sauli Niinistö on aiemmin osallistunut konferenssiin.

Ukraina vallannut takaisin alueita 2 000 neliökilometriä

Zelenskyi kertoi lauantai-iltana tilannekatsauksessaan Ukrainan vallanneen takaisin Venäjän miehittämiä alueita 2 000 neliökilometriä tämän kuun aikana.

Ukrainan erikoisjoukot ilmoittivat lauantaina edenneensä itäisessä Ukrainassa sijaitsevaan Kupjanskin kaupunkiin. Lisäksi Ukrainan armeija sanoi lauantaina CNN:n mukaan edenneensä Harkovan alueella olevaan Izjumin strategisesti tärkeään kaupunkiin.