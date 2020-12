Ulkoministeri Haavisto sai tiedon al Hol-leirin tulijoista perjantaina – Suomen linjaus ei ole hänen mukaansa muuttunut, vaikka nyt kotiutettiin myös aikuisia

Kurdiviranomaisilla on ollut se kanta, että he eivät erota äitejä lapsistaan. Kun sieltä liikkuu ihmisiä, todennäköistä on, että äidit ovat lastensa mukana. Ellei sitten silloin ole olemassa jotain oikeustoimia, joihin äitejä pantaisiin.

Näin ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi maanantaina viikonlopun al Hol-kotiutusoperaatiota.

Sunnuntaina Suomeen tuli kaksi Syyriassa al-Holin leirillä ollutta naista ja kuusi heidän lastaan. Suomi kotiutti nyt ensimmäistä kertaa aikuisia al-Holista.

Haavisto kertoi tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa saaneensa tiedon kotiutuksen toteutumisesta perjantaina. Ratkaisun kotiutuksesta teki ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner.

Haaviston mukaan lasten etu on perusteena sille, että huoltajat voivat seurata leiriltä lasten mukana. Suomen linjaus velvollisuudesta auttaa al-Holin lapsia ei ole hänen mukaansa muuttunut.

Hänen mukaansa lasten oleskelu pitkään leirillä onnettomissa oloissa voisi synnyttää turvallisuusuhkaa. Tarkoituksena olisi saada lapset kotiin.

Suomi toteutti tuoreen kotiuttamisen Saksan kanssa. Haavisto lähetti vielä kiitokset saksalaiselle virkaveljelleen.

Muut omin neuvoin paenneita

Suomeen on saapunut al-Holista nyt yhteensä kuusi naista ja parikymmentä lasta.

Näistä kaksi naista ja kahdeksan lasta ovat tulleet ulkoministeriön kotiutusoperaatioissa. Muut ovat paenneet leiriltä omin neuvoin ja heitä on autettu konsulipalvelulain mukaisesti.

Ulkoministeriö puhui ennen tätä tuoreinta tapausta noin 15 al-Holista palanneesta lapsesta, koska tarkempia yksittäisiä lapsia tai henkilöitä koskevia tietoja ei ministeriön mukaan voida antaa viranomaisten toiminnan turvaamisesta sekä henkilöiden yksityisyyden suojasta johtuen.

Ulkoministeri Haavisto taas kertoi tiedotustilaisuudessaan runsas viikko sitten perustuslakivaliokunnan mietinnön valmistumisen jälkeen, että 15 lasta oli autettu Suomeen ennen viikonloppua.

Miten tulijoiden kanssa edetään?

Toinen sunnuntaina al-Holista kotiutetuista naisista on suomalaistaustainen ”Sanna”, joka on esiintynyt muun muassa CNN:n haastattelussa. Sannan mukana Suomeen tuli neljä lasta.

Toinen heistä on tiettävästi ulkomaalaistaustainen, mutta konfliktialueelle Suomesta lähtenyt nainen.

Poliisi tekee aikuisista ja kaikista yli 15-vuotiaista al-Hol -palaajista esiselvityksen. Siinä yritetään selvittää, mitä alueella on tapahtunut.

Valtakunnan syyttäjän toimisto tekee tarvittaessa päätöksen siitä, käynnistetäänkö esitutkinta.

Tämä siksi, koska aina kun epäilty rikos on tapahtunut ulkomailla, valtakunnan syyttäjän toimisto tekee esitutkintaa koskevan aloituspäätöksen.

Al-Holin suomalaislapsista tehtiin aikoinaan lastensuojeluilmoitukset ja poliisi on tietoinen näistä henkilöistä.

Pienimmiltä, alle 15-vuotiailta lapsilta, on viranomaisten mukaan tarpeen selvittää, mitä he ovat nähneet ja kokeneet leirillä. Sen jälkeen lapsia yritetään auttaa sosiaalityön keinoin.