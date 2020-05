Ulkoministeriö al-Holista saapuneista suomalaisista: "Ovat olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa"

Al-Holin leiriltä Syyriasta on saapunut Suomeen kolme perhettä Turkin kautta. Perheiden lapset ovat iältään alle kymmenvuotiaita. Tulijoita on yhteensä kaksitoista. Leirillä on yhä parikymmentä suomalaislasta ja alle kymmenen äitiä. Äidit joutuvat Suomessa suojelupoliisin tarkkailuun. Lapsista huolehtivat sosiaaliviranomaiset.

– Ulkoministeriö on avustanut suomalaisia lapsia ja heidän huoltajiaan konsulipalvelulain mukaisesti. Heille on Ankaran suurlähetystössä myönnetty matkustusasiakirjat, ministeriö kertoi.

Kyseessä ei ollut Suomen valtion aktiivinen kotiutusoperaatio, vaan leirillä olevat suomalaiset olivat päässeet omin avuin Suomen konsulaattiin. Heidät lennätettiin Suomeen sunnuntaina yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa, kertoi Pekka Shemeikka ministeriön ajankohtaisviestinnästä illan tiedotustilaisuudessa.

Shemeikan mukaan yhteistyö turkkilaisten kanssa sujui hyvin.

Suomeen saapui yhdeksän lasta ja kolme äitiä.

– He ovat paenneet leiriltä eri aikoina. Tietoa on välitetty ulkoministeriössä sitä mukaan, kun sitä on saatu, kertoi alivaltiosihteeri Pekka Puustinen.

Hän ei kommentoinut sitä, miten perheiden arvioidaan päässeen pois vartioidulta leiriltä. Yksityisyydensuojan vuoksi ministeriö ei kerro tarkkoja tietoja perheistä tai heidän kunnostaan.

– He ovat olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa ainakin fyysisesti, Puustinen kuvaili.

Leirillä on ollut noin yksitoista suomalaista naista ja noin 30 lasta. Naisilla on ollut vierastaistelijoiden kautta yhteyksiä terroristijärjestö Isisiin. Kun naiset saapuvat Suomeen, he ovat poliisin ja suojelupoliisin tarkkailussa. Lapsista huolehtivat sosiaali- ja terveysviranomaiset.

Ulkoministeriön tietojen mukaan leirillä on yhä parikymmentä suomalaista lasta ja alle kymmenen äitiä.

Suomalaisten saapumisesta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Korona keskeytti kotiutusvalmistelut

Suomi kotiutti leiriltä kaksi orpolasta joulukuussa, mutta sen jälkeen operaatio on ollut jäissä koronapandemian vuoksi. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi Lännen Medialle aiemmin toukokuussa, että aluetta hallinnoiva kurdihallinto on sulkenut rajat, eivätkä lentoyhteydet esimerkiksi Irakin puolella sijaitsevaan kurdikaupunki Erbiliin ole toimineet. Leiriltä kotiutetut kaksi orpolasta lennätettiin Suomeen juuri Erbilin kautta.

Kotiutuksia edelsi poliittinen kiista siitä, keitä valtion tulisi auttaa takaisin Suomeen. Joulukuussa hallitus linjasi, että lapsia autetaan palaamaan, mutta velvoitetta aikuisten auttamiseen ei ole. Valmisteluja on koordinoinut ministeriön nimeämä erityisedustaja, joka on pitänyt yhteyttä sekä paikallisiin viranomaisiin että suomalaisten omaisiin kotimaassa.

Mahdolliset rikosepäilyt käsitellään Suomessa

Koillis-Syyrianitsehallintoalueen ulkopoliittinen edustaja Abdulkarin Omar kertoi alkuvuonna Suomessa vieraillessaan, että kurdihallinto haluaa asettaa vankileireillä olevat ulkomaalaiset Isis-taistelijat syytteeseen omassa tuomioistuimessaan.

– Näemme siinä monia juridisia ja oikeusturvaan liittyviä ongelmia. Alueella ei esimerkiksi ole parlamentaarisesti hyväksyttyä lainsäädäntöä, Haavisto totesi aiemmin LM:lle.

Haavisto on myöntänyt, että kansainvälisen tuomioistuimen perustaminen alueelle olisi kallista ja pandemian aikana muutenkin vaikeaa. Suomeen palaavien mahdolliset rikosepäilyt käsitellään suomalaisissa tuomioistuimissa.

Al-Hol-jupakka johti tutkintaan

Loppusyksystä nousivat julkisuuteen Haaviston ja konsulipäällikkö Pasi Tuomisen erimielisyydet päätöksenteosta suomalaisten avustamisessa. Ministeriö alkoi valmistella Tuomisen siirtämistä toisiin tehtäviin. Lopulta Tuominen sai jatkaa konsulipäällikkönä, mutta al-Holin tilannetta nimettiin hoitamaan ministeriön erityisedustaja.​

Poliisi ja valtakunnansyyttäjä selvittävät perustuslakivaliokunnan pyynnöstä, syyllistyikö Haavisto virkarikokseen pyrkiessään siirtämään Tuomisen virastaan, vaikka al-Holia koskevat asiat oli jo otettu pois.​

