Ulkoministeriö ei aio ohjeistaa suurlähetystöjä al-Holin suomalaisista – ”Ei tarvetta erityisohjeisiin”

Ulkoministeriö ei aio ohjeistaa suurlähetystöjä Syyrian pakolaisleireillä olevien suomalaisten varalta. Konsulipäällikkö Pasi Tuomisen mukaan lähetystöjen noudattama nykyinen ohjeistus on riittävä.

– Tässä ei ole tarvetta mihinkään erityisohjeisiin. Meillä on voimassaolevat ohjeet, jotka soveltuvat tällaisiin tilanteisiin oikein hyvin. Edustusto voi myöntää matkustusasiakirjoja, ja se on ihan arkipäiväistä toimintaa.

Syyria, Jordania ja Libanon kuuluvat Suomen Beirutin-suurlähetystön vastuualueeseen. Konsuliasiat näillä alueilla ovat Suomen Ankaran-suurlähetystön vastuulla Turkissa.

Lännen Median kesäkuussa haastatteleman kurdipoliitikko Salih Muslim Muhammadin mukaan pakolaisleiriltä poistuminen ei ole mahdollista ilman erityisjärjestelyjä. Myös Tuominen nostaa esille liikkuvuuden rajoittamisen leirillä.

– Jos he pääsisivät liikkumaan vapaasti, ongelmia matkustusasiakirjojen saamiseksi olisi huomattavasti vähemmän. Minun ymmärtääkseni he eivät pääse poistumaan leirin alueelta, Tuominen sanoo.

Ulkoministeriön Tuomisella ei ole tiedossa, että al-Holin suomalaiset olisivat asioineet Ankaran-suurlähetystön kanssa. Hänen mukaansa tietoa leirillä olijoiden tilanteesta on tullut omaisten ja järjestöjen kautta.

– Jos sieltä on mahdollista ottaa yhteyttä, niin uskoisin, että he myös haluavat olla yhteydessä.

Tuomisen mukaan ulkoministeriöllä ei ole käynyt delegaatiota tutustumassa pakolaisleiriin, eikä sellaista ole myöskään tällä hetkellä lähdössä. Tuominen ei osaa sanoa, onko delegaatiota mahdollisesti menossa alueelle tulevaisuudessa.

Koillissyyrialaisella al-Holin pakolaisleirillä on suojelupoliisin arvion mukaan noin 10 suomalaista naista ja noin 30 lasta. Leirillä on myös terroristijärjestö Isisin aiemmin hallitsemilta alueilta tulleita ihmisiä. Tällä hetkellä leirin aluetta hallitsevat Syyrian kurdijoukot (SDF).

Pääministeri Antti Rinne (sd.) tapasi heinäkuussa leirillä olevien suomalaisten läheisiä. Rinteen mukana olivat ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.)

Rinne kertoi kesäkuussa, ettei Suomi aio hakea leirillä olevia suomalaisia. Sittemmin hän on kertonut keskustelleensa Tanskan, Ruotsin ja Viron pääministerien kanssa. Suojelupoliisin mukaan jokaista konfliktialueelta palaavaa tarkastellaan yksilöllisesti.

Lännen Median kesäkuussa haastattelemien lastensuojeluasiantuntijoiden mukaan YK:n lasten oikeuksien sopimus velvoittaa Suomen hakemaan lapset turvaan.

Monet järjestöt, muiden muassa Punainen Risti ja Unicef, ovat vaatineet leirillä olevien ihmisten palautusta kotimaihinsa.

Al-Holin leiri

Pakolaisleiri koillissyyrialaisessa Al-Holin kaupungissa.

Perustettu vuonna 1991 Persianlahden sodan aikana Irakin rajalle. Sijaitsee aavikon keskellä.

Tarkoitettu noin 40 000 ihmiselle. Kevään aikana täyttyneellä leirillä on tällä hetkellä yli 70 000 ihmistä.

Suurin osa leirillä olevista on Syyriasta, mutta yli 10 000 henkilön joukko on Euroopasta. Yhteensä leirillä on yli 40 eri kansallisuutta.

Leirin asukkaista 90 prosenttia on naisia ja lapsia. Valtaosa lapsista on alle viisivuotiaita.

Punaisella Ristillä on Syyriassa kenttäsairaala, jossa työskentelee myös suomalaisia.

Leirillä olevista suomalaisista liikkuu erilaisia tietoja. Paikalla käyneen Ylen mukaan naisia olisi 11 ja lapsia 33, kun taas kurdihallinnon mukaan luvut ovat 8 ja 25. Kurdihallinnon mukaan kaikki leirillä eivät kuitenkaan halua paljastaa henkilöllisyyttään. Suojelupoliisi on vahvistanut, että leirillä olisi suomalaisia noin 10 naista ja noin 30 lasta.

Viime aikoina leiriltä kansalaisiaan ovat hakeneet mm. Tanska ja Australia.

