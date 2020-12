Ulkoministeriö: Ei tiedossa uusia al-Holista paenneita suomalaisperheitä

Suomi on avustanut paluussa noin 15 suomalaislasta, mutta näistä vain kaksi on tuotu suoraan leiriltä. Loppuja on avustettu sen jälkeen, kun nämä ovat äiteineen paenneet leiriltä. Al-Holin leirillä on tiettävästi edelleen suomalaislapsia.